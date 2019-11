Fußball-Landesliga : Die SGE als Plattform für junge Kicker

Bedburg-Hau Der Landesliga-Aufsteiger SGE Bedburg-Hau setzt seit Jahren auf Kontinuität und will strukturell neue Wege gehen. Die Protagonisten des Aufschwungs heißen Sebastian Kaul und Christian Klunder, das Stadion nun IGETEC Sportpark.

Nach dem souveränen Aufstieg in die Landesliga hatte sich die SGE Bedburg-Hau schnell zurecht gefunden in der sechsthöchsten Spielklasse. Nach etwas mehr als einem Drittel der Saison hat sich die Eintracht in der oberen Tabellenhälfte positioniert. Wichtig war dabei, dass der Meisterschaftskader zum großen Teil zusammengehalten werden konnte, wie der sportliche Leiter der 05er, Frank Olschewski betont: „Wir wollten mit den Spielern, die mit uns diesen tollen Erfolg gefeiert haben, auch in der Landesliga an den Start gehen, das ist uns auch gelungen. Zudem konnten wir die Verpflichtungen unserer Wunschspieler tätigen, um uns punktuell zu verstärken.“