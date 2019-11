Fußball : Kreisliga B 1 / B 2: Sieben Tore und drei Rote Karten in Kellen

In der Kreisliga B, Gruppe 1, setzte sich Spitzenreiter TuS Kranenburg problemlos mit 6:0-Toren in Griethausen durch.

SuS Kalkar - SGE Bedburg-Hau III 1:1 (1:0). „Das war ein guter Auftritt in einem Kampfspiel, wir haben stabil gestanden. Ich bin sehr zufrieden, trotz der schweren Verletzungen von Perrus van de Weerd sowie Marcel Miesen“, sagte SuS-Spielercoach Dennis Thyssen. In Minute 10 umkurvte SuS-Torjäger Paul Schoemaker den SGE-Keeper und schob zur Führung ein. Nach Wiederanpfiff drängte der Gast auf den Ausgleich, der nach einer Standardsituation per Kopf von Dominik Moß erzielt wurde. „Das Remis geht in Ordnung“, so Thyssen zum Schluss.