Fußball-Landesliga : Hö.-Nie. holt Punkt bei Kapellen-Erft

Mittelfeldakteur Ahmed Miri (ballführend) stand am Sonntag wieder in der Startelf des SV Hönnepel-Niedermörmter. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Fußball-Landesliga, Gruppe 2: SC Kapellen-Erft –SV Hö.-Nie. 4:4 (2:0). Satte acht Tore sahen am Sonntag die Zuschauer des Landesligaduells zwischen dem SC Kapellen-Erft und der Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter.

Die Mannschaften trennten sich in einem spannenden Duell am Ende mit 4:4. Den besseren Start erwischten die Hausherren. Alexander Hauptmann brachte Kapellen-Erft in der 18. Spielminute in Führung. Die Heimmannschaft von Trainer Oliver Seibert legte das 2:0 nach: Janik Roeber (28.) traf für den SC Kapellen-Erft. „In der ersten Halbzeit haben wir viele Fehlpässe gespielt und es fehlte an Körperspannung. In der Pause haben wir angesprochen, dass wir mehr wie Männer auftreten müssen“, sagt Hö.-Nies Trainer Thomas von Kuczkowski.