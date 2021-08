Tennis-Kreismeisterschaften : Marco Voß verteidigt den Titel souverän

Goch Der Spieler des TC Kalkar schafft bei der Tennis-Kreismeisterschaft beim TC Goch bei den Herren im Finale einen Zwei-Satz-Sieg gegen seinen Klubkollegen Kai-Uwe Angenendt. Talent Jule Deutscher gewinnt Krimi im Damen-Finale.

Die Resonanz war zwar nicht ganz so gut wie im vergangenen Jahr, obwohl der Sport da schon im Zeichen der Pandemie stand. Doch für die Verantwortlichen des Tennis-Kreises Kleve war vor allem wichtig, dass die Kreismeisterschaften auf der Anlage des TC Rot-Weiß Goch überhaupt über die Bühne gegangen war. Dass das Meldeergebnis geringer ausgefallen ist, war für die Organisatoren auch keine sonderlich große Überraschung. Schließlich gab es gute Gründe dafür, dass am Ende nur 80 Teilnehmer um die Titel kämpften.

Zum einen verzichteten einige Spieler und Spielerinnen darauf, bei der Kreismeisterschaft aufzuschlagen, weil sie parallel auch in den Medenspielen ihrer Vereine gefordert waren. „Zum anderen haben viele Tennisspieler gerade jetzt den Urlaub nachgeholt, den sie im vergangenen Jahr wegen der Pandemie hatten absagen müssen“, sagte Alexandra Nitsche, Vorsitzende des Tennis-Kreises.

Die Veranstaltung war für Nitsche trotzdem ein großer Erfolg. „Es gab guten Sport und faire Partien. Das Wetter hat ebenfalls mitgespielt. Und die Organisation hat bestens geklappt. Auf der weitläufigen Anlage in Goch war es problemlos möglich, die Titelkämpfe unter Corona-Regeln abzuwickeln. Und die Turnieratmosphäre war wie immer bei der Kreismeisterschaft besonders. Es geht nicht nur um sportlichen Erfolg, sondern auch um Spaß und Geselligkeit“, sagte Alexandra Nitsche. Und deshalb war es auch zu verkraften, dass die Resonanz nicht so gut wie 2020 war.

Immerhin gelang es aber, in der offenen Klasse in vier der fünf möglichen Wettbewerbe Kreismeister zu ermitteln. Lediglich das Herren-Doppel musste aus dem Programm genommen werden, weil es nicht ausreichend Meldungen gab. Im Herren-Einzel der offenen Klasse verteidigte Marco Voß seinen Titel souverän. Nachdem er schon ohne Satzverlust den Einzug ins Endspiel geschafft hatte, behielt er dort im klubinternen Duell gegen Kai-Uwe Angenendt souverän mit 6:2, 6:1 die Oberhand.

Im Damen-Einzel sicherte sich ein Talent den Titel in der offenen Klasse. Die erst 14-jährige Walbeckerin Jule Deutscher, die für den Viersener Tennis- und Hockeyclub spielt, setzte sich im Finale in einem Tennis-Krimi gegen die an Position eins gesetzte Paulina Schramm vom Gastgeber TC Rot-Weiß Goch durch. Deutscher, die Nummer drei der Setzliste war, setzte sich nach einem knapp verlorenen ersten Satz mit 5:7, 7:6, 10:8 durch.