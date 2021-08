Reitturnier beim RFV Asperden-Kessel :  Jule Hinckers siegt beim Heimspiel in zwei M-Springen

Goch Beim Turnier des Vereins wird in 24 Prüfungen guter Sport geboten. Lokalmatador Fritz Ophey erhält die beste Wertnote bei der gelungenen Veranstaltung.

Fritz Ophey, Nachwuchsreiter des RFV von Driesen Asperden-Kessel, befindet sich auf dem richtigen Weg in Sachen Springausbildung. Das stellte er am Wochenende bei seinem Heimspiel eindrucksvoll unter Beweis. Ophey erzielte beim zweitägigen Sommerturnier seines Vereins die höchste Wertnote. Der junge Reiter siegte mit der Note 8.4 in der Stilspringprüfung der Klasse A*, in der sich am ersten Turniertag 30 Teilnehmer der Bewertung durch Wiltrud Giesen-Rechmann und Achim Lennartz stellten. Der Lokalmatador saß dabei im Sattel der sechsjährigen Stute Cleo, die sein Vater Georg Ophey selbst gezogen hat.