Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern : Siegfried Materborn nimmt Spitzenplatz ins Visier

Spielertrainer Sebastian Eul: „Die Vorbereitung war gut.“ Foto: FuPa

Kleve Der Kader ist in der Breite besser aufgestellt als in der vergangenen Saison. Sechs Akteure, darunter vier Rückkehrer, sind neu in der Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Eul.

Sebastian Eul, Spielertrainer von Siegfried Materborn, blickt der Saison in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern zuversichtlich entgegen. „Wir möchten eine bessere Rolle als im Vorjahr spielen, sind jetzt breiter aufgestellt, haben uns weiterentwickelt und gehen nach einer guten Vorbereitung mit Euphorie in die Saison“, sagt Eul. Beim Abbruch der Spielzeit 2020/21 standen die Schwarz-Gelben mit zwölf Punkten auf Rang zehn. Nun wird eine Platzierung im oberen Tabellendrittel anvisiert.

Der 36-jährige Eul freut sich, dass die Neuzugänge, davon vier ehemalige Siegfried-Akteure, bislang gut eingeschlagen haben. Viktor Mast (BV DJK Kellen), Miguel Wurring (SGE Bedburg-Hau II), Marvin Lousée und Roman Lamers (beide SV Nütterden) sind zurückgekehrt. Neu im Aufgebot sind zudem Jude Fori Zoum (SG DJK Mehr/Niel/Wyler/Zyfflich) und Leon Röös (SV Nütterden). „Die Gruppe ist stark besetzt“, sagt Sebastian Eul, der von „Mister Siegfried“, Helmut Jaspers, bei der Organisation wertvolle Hilfe erhält. Außerdem wird der Coach von Co-Trainer René Grundmann sowie dem neuen Torwart-Trainer Willi Bouldewijn unterstützt.