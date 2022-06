Aus den Vereinen : Lintorfer TC wird heute 50 und feiert das im Oktober

Manfred Büth ist Gründungsmitglied des LTC. Foto: Blazy, Achim (abz)

Lintorf Am 16. Juni 1972 wurde der Lintorfer Tennis-Club gegründet, der in der Folge wuchs und es mit den Damen bis in die erste sowie den Herren bis in die zweite Bundesliga schaffte. Sein Jubiläum feiert der Klub Ende Oktober in Tiefenbroich.

Passend zum Jubiläum richtet der Lintorfer Tennis-Club (LTC) an diesem Wochenende die Verbandsmeisterschaften in den Einzeln und Doppeln auf seiner Anlage „An den Banden“ aus, Geburtstag hat der Traditionsverein aber schon heute. Denn am 16. Juni 1972 wurde der LTC gegründet, erster Vorsitzender wurde der früh verstorbene Manfred Eigendorf. Heute sind von den Gründungsmitgliedern nur noch Heinz Scheidtmann sowie Renate und Manfred Büth Mitglieder von insgesamt zehn im Klub.

Bereits 1974 begann der Spielbetrieb auf damals neun Außenplätzen, ein Jahr später kamen zwei Hallenplätze und ein Clubhaus hinzu, und der LTC wuchs weiter: 1977 erweiterte er die Zahl der Außenplätze erst auf elf, 1991 dann auf 13 und 1995 dann die Hallenplätze auf vier und verfügte damit nach eigenen Angaben zu diesem Zeitpunkt über die größte Tennisanlage im Bezirk Düsseldorf.

Die sportliche Entwicklung hielt da Schritt: Mitte der 90er Jahre stellte der LTC eine der stärksten Jugendmannschaften in NRW, Anfang 2000 spielten die Senioren in den deutschen Elite-Ligen: die LTC-Damen in der ersten, die Herren in der zweiten Bundesliga. Halten konnte sich der Klub dort auf Dauer nicht, aber der Trend zeigt inzwischen wieder nach oben: Die erste Damen-Mannschaft hat gerade den Aufstieg von der Bezirksliga in die 2. Verbandsliga klargemacht, die erste Herren-Mannschaft hat als aktueller Tabellenzweiter den Klassenerhalt der 1. Verbandsliga schon sicher. Kurz vor der Jahrtausendwende kam René Kaiser mit seiner Tennisschule zu den Lintorfern, inzwischen ist er der erste Vorsitzende des Klubs – und feiert in diesem Jahr sein Jubiläum der 25-jährigen Tätigkeit beim LTC.