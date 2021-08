Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Klassenerhalt ist erneut das Ziel des TuS Kranenburg

Kranenburg Das Team geht mit viel Selbstvertrauen in die neue Saison der Kreisliga A. Die Mannschaft habe sich weiterentwickelt, sagt Trainer Michael Umbach.

Obwohl das Team nach dem Aufstieg gleich mehrere Leistungsträger verlor und mit Michael Umbach auch ein neuer Trainer seinen Dienst antrat, lag der Neuling nach sieben absolvierten Partien mit 13 Punkten auf Rang vier. „Das hatten uns wohl viele nicht zugetraut“, sagt der Trainer. Dass es in der nun anstehenden Spielzeit nicht einfach so weiter gehen wird, weiß Umbach. Das zweite Jahr in einer neuen Liga sei immer das schwerste. Und das steht der Mannschaft nun bevor. Auch geht der Coach davon aus, dass die Gegner, wie noch vielleicht in der vorigen Saison, seine Elf nicht mehr unterschätzen werden. Dennoch gehe man mit Selbstvertrauen in die neue Spielzeit. Denn das Team habe erkannt, dass es in der neuen Liga mithalten kann.