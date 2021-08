Fußball-Testspiele : Partie des RSV Praest wegen Corona-Verdacht abgesagt

Trainer Roland Kock (zweiter von links) traf die Entscheidung, dass seine Mannschaft nicht aufläuft. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Ein Spieler des Landesligisten hatte Kontakt mit einer Person, die positiv getestet wurde. Deshalb geht Trainer Roland Kock auf Nummer sicher. Später gibt es Entwarnung. SV Hönnepel-Niedermörmter verliert 0:8, TSV Wachtendonk-Wankum siegt 3:1.

Von Joachim Schwenk

Die Generalprobe des RSV Praest vor dem Saisonstart in der Fußball-Landesliga musste am Sonntag ausfallen. Trainer Roland Kock traf nach einigem Hin und Her letztendlich die Entscheidung, dass seine Mannschaft nicht zur Partie beim Oberligisten TV Jahn Hiesfeld antreten wird. Der RSV war mit einem Teil des Teams schon in Hiesfeld angekommen, als Kock den Anruf von einem seiner Spieler erhielt, der ihm mitteilte, dass bei ihm ein Corona-Verdachtsfall bestehen würde. Der Kicker lebt in einer Wohngemeinschaft. Und einer seiner Mitbewohner sei positiv auf das Virus getestet worden.

„Der betroffene Akteur hatte die komplette vergangene Woche mit uns trainiert und war am Freitagabend auch bei einer längeren Mannschaftssitzung anwesend gewesen“, sagte Kock. Der RSV versuchte am Sonntag zwar in Dinslaken noch, sein komplettes Team testen zu lassen, damit die Begegnung vielleicht doch angepfiffen werden könnte. Doch das angefahrene Testzentrum war geschlossen.

Info 1. FC Kleve: Training statt Testspiel Absage Der Oberligist 1. FC Kleve hatte ein spielfreies Wochenende. Nachdem Bezirksligist DJK SF Lowick den für den gestrigen Sonntag geplanten Test in der Getec-Arena wegen Corona-Verdachtsfällen im Team hatte absagen müssen, gelang es dem 1. FC nicht, einen neuen Gegner zu finden. Deshalb wurde trainiert.

„Deshalb gab es für mich keine andere Entscheidung, als die Partie ausfallen zu lassen, obwohl wir gerne noch einmal gespielt hätten. Ich habe aber auch gemerkt, dass der eine oder andere meiner Akteure nur mit Bauchschmerzen aufgelaufen wäre. Und einige hätten unter diesen Umständen vielleicht auch überhaupt nicht gespielt“, so Kock. Zwar gab es später Entwarnung, da ein Corona-Test bei dem betroffenen Praester Kicker negativ ausgefallen war. „Trotzdem werden wir jetzt alle Spieler testen lassen, ehe wir entscheiden, wie wir in dieser Woche weitermachen“, sagte Roland Kock.

Die Generalprobe des Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter, der zum Auftakt der Meisterschaft am kommenden Samstag, 16 Uhr, den RSV Praest empfängt, ist gründlich schief gegangen. Die Mannschaft verlor am Sonntag beim Oberligisten SpVgg. Sterkrade-Nord mit 0:8 (0:2). „Wir haben zunächst gut mitgehalten, dann aber wieder nach Fehlern unnötige Gegentore kassiert. So schlecht, wie es das Ergebnis aussagt, war unsere Leistung allerdings nicht“, sagte Trainer Sven Schützek. Er hatte das Problem, dass er nur zwei Ersatzspieler auf der Bank hatte, weil einige Akteure fehlten. Zu allem Überfluss musste dann Innenverteidiger Lukas Nowicki schon nach 20 Minuten verletzt vom Feld. Am Ende waren bei den Gästen nur noch zehn Kicker auf dem Rasen, da Daniel Groß mit Kreislaufproblemen vom Platz musste und kein Auswechselspieler mehr zur Verfügung stand.