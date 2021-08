Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Meik Kozak rechnet mit einer „brutal schweren Saison“

Kleve Der Trainer des A-Ligisten SV Donsbrüggen hat sein Team intensiv auf den Start vorbereitet. Personell hat sich im Kader einiges getan.

Von Per Feldberg

Nicht viel zu Holen gab es für den SV Donsbrüggen in der vergangenen Spielzeit in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern. In den ausgetragenen acht Partien gelang dem Team von Trainer Meik Kozak nur ein Sieg bei sieben Niederlagen. Schon vor der letztlich abgebrochenen Spielzeit hatte der Trainer den Klassenerhalt als Saisonziel ausgegeben. Und diese Vorgabe hat sich auch für die neue Spielzeit nicht geändert.