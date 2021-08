Fußball-Kreispokal Kleve/Geldern : Alemannia Pfalzdorf überrascht erneut

Goch Der A-Ligist schafft einen 2:0-Sieg gegen den Bezirksligisten TSV Weeze und qualifiziert sich für den Niederrheinpokal. TSV-Torhüter Jendrik Ferdenhert muss kurz vor Schluss mit einer Knieverletzung vom Platz.

Von Per Feldberg

Alemannia Pfalzdorf hat erneut eine Überraschung geschafft und sich für den Fußball-Niederrheinpokal qualifiziert. Nachdem der A-Kreisligist eine Woche zuvor in der Vorschlussrunde des Kreis­pokals der Saison 2020/21 schon einen Erfolg nach Verlängerung gegen den Bezirksligisten Viktoria Goch geschafft hatte, gewann er am Sonntag die Heimpartie gegen den ebenfalls eine Klasse höher spielenden TSV Weeze mit 2:0 (0:0). Dabei machte der Gastgeber auf dem Kunstrasenplatz von Beginn an deutlich, dass er die Partie unbedingt gewinnen wollte.