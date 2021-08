Fußball-Kreispokal Kleve/Geldern : Sportfreunde Broekhuysen ziehen in den Niederrheinpokal ein

Sportfreunde Broekhuysen ziehen in den Niederrheinpokal ein

Kalkar/Straelen Der Bezirksligist setzt sich in der letzten Runde mit 3:1 beim B-Ligisten SuS Kalkar durch. Der Außenseiter hält in der Begegnung aber lange Zeit gut mit.

Der Fußball-Bezirksligist Sportfreunde Broekhuysen wurde in der letzten Runde des Fußball-Kreispokals am Sonntag beim 3:1 (1:1) beim B-Ligisten SuS Kalkar seiner Favoritenrolle gerecht und hat sich für den Niederrheinpokal qualifiziert. Von einem Zwei-Klassen-Unterschied sah man vor allem im ersten Durchgang allerdings nur wenig.

Der Gastgeber setzte bereits in der 18. Minute ein Ausrufezeichen mit dem 1:0 durch Markus Friedek. Gut zehn Minuten hatte die Führung des B-Ligisten Bestand, dann glich Broekhuysens Torjäger Finn Helders zum 1:1 aus. „In der ersten Halbzeit haben wir keine gute Vorstellung gezeigt, vor allem haperte es im Umschaltspiel“, sagte SFB-Spielertrainer Sebastian Clarke, der diese Begegnung von der Seitenlinie aus beobachtet hatte. So konnte sich der B-Ligist einige Möglichkeiten erarbeiten. „Uns fehlten in dieser Partie einige Stammkräfte, sonst wäre vielleicht die eine oder andere Aktion erfolgreicher verlaufen“, stellte SuS-Spielertrainer Dennis Thyssen fest.