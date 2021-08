Fußball-Testspiele : TSV Wachtendonk-Wankum, SV Hönnepel-Niedermörmter und Uedemer SV gehen leer aus

Kreis Kleve Landesligist TSV Wa.-Wa. unterliegt dem ASV Süchteln mit 2:5. Ligakontrahent SV Hö.-Nie. verliert mit 1:2 beim Oberligisten TV Jahn Hiesfeld. Bezirksligist USV muss sich dem A-Ligisten Kevelaerer SV geschlagen geben und kassiert wieder viele Gegentore.

Allmählich kristallisiert sich heraus, dass der Fußball-Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum zum Saisonstart wohl Personalsorgen haben könnte. Der ohnehin nicht große Kader hat sich in den vorigen Wochen peu á peu verletzungsbedingt dezimiert. Nun traf es Nikolas Dennesen im Testspiel gegen den Landesligisten ASV Süchteln. Beim 2:5 (1:1) verletzte er sich. „Entweder ist es eine Bänderdehnung oder vielleicht sogar ein Bänderriss“, sagte TSV-Coach Guido Contrino. Obwohl sein Team klar verlor, war er nicht unzufrieden. „Bis zur 70. Minute haben wir ein gutes Spiel gemacht.“ Der ASV ging zunächst in Führung (30.), Markus Müller (39.) glich aus. Nach der Pause lag der Gastgeber wieder vorne (46.), Eric Holz (50.) erzielte das 2:2 für den TSV. Doch dann kam ein Bruch ins Spiel der Gäste. Der ASV wechselte zur 65. Minute fünf Spieler aus. Bei den Wachtendonkern ließen Kräfte und Konzentration nach, was auch dazu führte, dass der Gastgeber noch drei Treffer erzielen konnte (66., 80., 86.). „Die Niederlage ist etwas zu hoch ausgefallen“, so Contrino.