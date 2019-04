Fußball : Spielertrainer Kaul hat die Qual der Wahl

Bedburg-Hau-Hasselt Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: SGE Bedburg-Hau – DJK Twisteden (Sonntag, 15 Uhr).

Am vergangenen Sonntag musste sich die SGE Bedburg-Hau mit einem 3:3-Unentschieden beim SV Biemenhorst zufrieden geben. Doch das Trainerteam Sebastian Kaul/Christian Klunder konnte der Partie auch viel Gutes abgewinnen: Die Grün-Schwarzen zeigten Moral, weil sie einem zweimaligen Rückstand hinterherliefen und sich den Punkt am Ende auch verdient hatten. Viel wichtiger aber war, dass TuB Bocholt bei neun Zählern Rückstand nicht verkürzen konnte, weil der Tabellenzweite beim FC Aldekerk schwächelte (0:0). „Es ist nichts passiert“, fasste Kaul die Ausgangslage kompakt zusammen.

Doch für die kommende Aufgabe am Sonntag an der Hasselter Schulstraße gibt Kaul das klare Ziel aus: „Wir wollen dieses Spiel natürlich zu unseren Gunsten entscheiden und drei Punkte holen. Wir werden den Gegner aus Twisteden aber keineswegs unterschätzen.“ Rückblickend auf das Hinspiel am Twistedener Hartjesweg sagt Kaul: „Da haben wir uns sehr schwer getan und knapp mit 1:0 gewonnen, hatten noch Glück, dass ein spätes Tor des Gegners wegen Abseits aberkannt wurde.“ Damals war Falko Kersten der Siegtorschütze für die 05er. Personell kann die Eintracht wieder aus dem Vollen schöpfen. Einzig Kaul selbst plagen noch Wadenprobleme, einen Einsatz am Wochenende sieht er aber nicht als wirklich gefährdet an.