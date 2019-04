Fußball : Asperden und Kessel/Ho.-Ha. II unter Druck

Erfgens Trainer Norman Lousée. Foto: Gottfried Evers

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga B 1 Kreis Kleve-Geldern: SV Nütterden ist jetzt der Jäger.

SV Asperden - SG Kessel/Ho.-Ha. II. Das absolute „Spitzenspiel“ im Tabellenkeller geht in Asperden über die Bühne, wo das Schlusslicht sowie der Vorletzte aufeinander treffen. Beide errangen am vergangenen Spieltag jeweils ein Unentschieden, wobei der Punktgewinn der SG gegen Nütterden überraschte. Das Remis der Gastgeber in Reichswalde kam zwar unerwartet, zeigt aber auch, dass der SVA den Kampf um den Ligaverbleib noch nicht aufgegeben hat. Im Gocher Lokalduell ist kein klarer Favorit auszumachen, sehr wahrscheinlich gewinnt die Elf mit der größten Durchschlagskraft.

Alemannia Pfalzdorf II - Concordia Goch II. Die Alemannen stehen mit ihren 24 Zählern im gesicherten Tabellenmittelfeld und haben genügend Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Die Concorden um Trainer Kevin Janz befinden sich gerade über den Strich, absolvierten aber zwei Partien weniger als die direkte Abstiegskonkurrenz. Jetzt im zweiten Gocher Lokalkampf wird ein Match auf Augenhöhe erwartet, und wer es mehr will, wird den Platz als Sieger verlassen.

Rheinwacht Erfgen - SGE Bedburg-Hau III. In diesem Bedburg-Hauer Lokalderby geht es nur noch um die Goldene Ananas, da beide Teams, durch zwei Plätze getrennt, im Mittelfeld der Tabelle stehen. Im Hinspiel gewann die Truppe von SGE-Coach Björn Mende in einer schwachen Partie in Unterzahl 2:1. Nun will die Rheinwacht um Trainer Norman Lousée den Spieß umdrehen. Bei aller alter Rivalität sollten beide den Zuschauern ein faires und spannendes Duell liefern.

SV Nütterden - SV Schottheide-Frasselt. Im Kranenburger Lokalmatch sinnt der Gast bestimmt auf Revanche ob der deutlichen 0:4-Hinspielpleite. Gleichzeitig könnte die Elf von Hikmet Eroglu den Abstand auf einen Zähler verkürzen.

„In diesem Derby ist alles drin“, meint Eroglu, der weiter im oberen Drittel bleiben will. Die Hausherren um Trainer Joachim Böhmer wurden seit letzten Sonntag vom Gejagten zum Jäger, da sie die Tabellenspitze an Kranenburg verloren. „Wir wollen gegen einen top motivierten Gegner ein gutes Spiel zeigen“, sagt Böhmer.

BV DJK Kellen - TuS Kranenburg. An der van-den-Bergh-Str. herrscht zurzeit Alarmstimmung, ist das Team von BV-Coach André Hoedemaker nach Punkteabzug und einer Pleitenserie auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Und nun erscheint der neue Ligaprimus aus Kranenburg, der den Platz an der Sonne nicht so schnell wieder verlieren will. Bei 17 Gegentoren wurden die Herrschaften mit dem Spezialgebiet Torverhinderung kaum benötigt, was auch in Kellen möglich ist. „Wir dürfen nicht überheblich werden und probieren den Dreier einzufahren“, erwartet TuS-Coach Dragan Vasovic eine schwierige Partie.