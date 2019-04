Tag der Ehre : „Tag der Ehre“ bei Nordwacht

Kleve-Keeken Zahlreiche Ehrungen und Abendessen im Keekener Sporthaus.

(RP) Im Rahmen der Aktion „Tage der Ehre – 365 Aktionen fürs Ehrenamt“ fand die Veranstaltung statt. Es nahmen 54 Personen an der Feierlichkeit teil. Leider waren einige Ehrenamtler terminlich verhindert. Ferner konnten die Ehrenamtsbeauftragte des FVN für den Kreis Kleve-Geldern, Wilma Kacprowicz, und der Geschäftsführer des Kreises Kleve-Geldern, Richard Peters, begrüßt werden. Nach einem gemeinschaftlichen Abendessen wurde jeder einzelne Ehrenamtler persönlich begrüßt. Hierzu wurde dann immer kurz etwas zur Person und zur ehrenamtlichen Leistung gesagt. Richard Peters nahm als Vertreter des FVN Ehrungen vor und zeichnete drei Ehrenamtler (Reiner Albers, Uwe Kuppen, Georg Janßen) mit der goldenen und einen (Peter Ingenbleek) mit der silbernen Verdienstnadel des FVN aus. Ein Jugendleiter (Sascha van Well) wurde von ihm mit dem Jugendleiterehrenzeichen in Silber des WFLV ausgezeichnet. Peters verwies auf die Bedeutung des Ehrenamtes und dankte für ihr Engagement.