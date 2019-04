Fußball : Donsbrüggen mit Personalproblemen

Lucas Claus (SV Sevelen, vorne) bei der 0:1-Niederlage in Pfalzdorf. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A Kleve-Geldern: Alemannia Pfalzdorf muss bei Schlusslicht Materborn punkten, damit Weeze nicht enteilt.

Bereits am Freitagabend startet die Kreisliga A in den 23. Spieltag. Den Auftakt dazu bildet die Partie zwischen dem Uedemer SV gegen Viktoria Winnekendonk. Die restlichen Partien finden am Sonntag statt.

Uedemer SV – Viktoria Winnekendonk (Freitag, 20 Uhr). Aktuell haben die Gastgeber noch 12 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Und damit sich dieser Vorsprung nicht verringert, gilt es für die Mannschaft um Trainer Martin Würzler im Heimspiel gegen Winnekendonk zu punkten. „Wir wollen den Dreier, damit wir erst gar nicht mehr in das Geschehen im Tabellenkeller hineinrutschen können. Die Moral in der Mannschaft stimmt, das hat unser später Ausgleich in Auwel-Holt bewiesen.“ Das Motto „Neue Besen kehren gut“ scheint wohl auch auf die Viktoria aus Winnekendonk zu zutreffen. Denn unter dem neuen Trainer Rainer Luyven gab es den Dreier nach sechs sieglosen Spielen und der damit verbundene Sprung auf den rettenden 13. Tabellenplatz. „Wir wollen diesen Schwung natürlich mitnehmen“, sieht Co-Trainer Felix Naber der Partie optimistisch entgegen.

SV Donsbrüggen – Blau-Weiß Auwel-Holt (So., 15 Uhr). Weiterhin mit großen Personalsorgen müssen die Gastgeber kämpfen. Beim Remis in Vernum am Mittwochabend musste Donsbrüggens Trainer Christian Roeskens selbst nochmals auf den Platz. „Wir werden von Beginn an versuchen, den Punkt zu verteidigen. Es werden erneut Spieler fehlen, deshalb werden wir unser Heil nicht in der Offensive suchen“, erklärt der Donsbrügger Trainer.

Vor einer schweren Partie sieht Auwel-Holts Trainer Lars Allofs sein Team. „Donsbrüggen benötigt jeden Zähler zum Klassenerhalt und entsprechend werden sie auch auftreten. Wir müssen den Kampf annehmen und unsere Chancen konsequent nutzen um dort zu punkten.“

TSV Weeze – Sturm Wissel (So., 15 Uhr). Beeindruckende 67 Minuten zeigte der Tabellenführer in Pfalzdorf, der am Ende in Unterzahl die Oberhand behielt. Dennoch gilt es für den TSV und seinen Trainer Marcel Zalewski weiter konzentriert zu bleiben, will man den Aufstieg in dieser Spielzeit endlich schaffen. „Der Sieg in Pfalzdorf zählt nur etwas, wenn wir nun gegen Wissel nachlegen. Und dafür dürfen wir nun nicht nachlassen“, fordert Zalewski sein Team erneut auf, spielerisch und kämpferisch bis an die Grenzen zu gehen. Auch in Kapellen konnte die Gäste ihre bisher eher magere Auswärtsbilanz von nur fünf Punkten nicht aufbessern. Vor der Partie beim Tabellenführer hofft Wissels Trainer Marco Schacht jedoch auf eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft. „Wir haben dort nichts zu verlieren. Es wird natürlich schwer gegen eine der spielerisch besten Teams der Liga, aber wir werden alles versuchen.“

Siegfried Materborn – Alemannia Pfalzdorf (So., 15 Uhr). Die Gastgeber müssen, wollen sie noch in den Kampf um den Klassenerhalt eingreifen, unbedingt punkten. „Egal, gegen welchen Gegner, wir wollen unser Bestes geben und dann sehen wir, was am Ende herauskommt“, erklärt Stephan Siebes, Co-Trainer der Gastgeber, vor dem Spiel. Nach der Heimniederlage im Spitzenspiel gegen Weeze zeigte sich Thomas Erkens als fairer Verlierer, als er den Sieg der Gäste als verdient einstufte. Doch Erkens sagte auch: „Durch diese Niederlage ist im Titelrennen noch nichts entschieden. Allerdings müssen wir in Materborn siegen, um nicht den Anschluss zu verlieren.“

SV Straelen II – SV Sevelen (So., 15 Uhr). Nach zuvor acht Siegen in Folge und dem zwischenzeitlichen ersten Tabellenplatz musste sich die Reserve des SV Straelen Sonntag mit einem Unentschieden bei der Zweitvertretung der SGE Bedburg-Hau begnügen. Entsprechend unzufrieden war auch Straelens Trainer Friedel Baumann. „Es fehlte die Einstellung. Gegen Sevelen erwarte ich von der Mannschaft eine Reaktion und eine deutliche Leistungssteigerung.“ Trotz des 8:2-Kantersieges gegen Schlusslicht Materborn war Sevelens Trainer Gunnar Gierschner nicht mit der Leistung seiner Elf zufrieden. „Besonders die erste Halbzeit war schwach. Wir werden uns steigern müssen, um in Straelen zu bestehen, sind aber motiviert.“

Blau-Weiß Herongen – SGE Bedburg-Hau II (So., 15 Uhr). Die letzten drei Partien in Folge musste Blau-Weiß Herongen auf fremden Plätzen antreten. Trotzdem kann man im Lager des Aufsteigers mit der Ausbeute von sieben Punkten mehr als zufrieden sein. „Endlich haben wir mal wieder ein Heimspiel, auf das wir uns auch schon richtig freuen. Und natürlich wollen wir unsere Serie gegen die SGE ausbauen und die Punkte hierbehalten“, blickt Spielertrainer Sebastian Tissen auf den kommenden Sonntag. „Herongen muss gewinnen, wollen sie noch oben mit dranbleiben. Wir fahren als Außenseiter dorthin, jedoch werden wir nichts abschenken“, gibt SGE-Trainer Raphael Erps vor dem Auswärtsspiel zu verstehen.