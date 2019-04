Fußball : FC gegen Mewes-Klub unter Zugzwang

Yusuke Unoki (Bildmitte) vertrat zuletzt mit Jan-Luca Geurtz den angeschlagenen Torjäger Levon Kürkciyan. Sein letzter Torerfolg datiert aber aus dem Februar. Es fehlt auch ihm aktuell an Tiefe im Spiel. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)

Kleve Fußball-Oberliga: 1. FC Kleve – Ratingen 04/19 (Sonntag, 15 Uhr). Nach drei Niederlagen in Serie brauchen die Rot-Blauen Punkte. Verteidiger Sebastian van Brakel kehrt zurück. Die Gäste sind in bestechender Form.

Von Maarten Oversteegen

Die vergangenen drei Wochen verliefen beim 1. FC Kleve, so viel steht fest, nicht nach Wunsch. Gegen Homberg und Baumberg verlor die Elf von Trainer Umut Akpinar unglücklich, zuletzt war sie auswärts bei Schwarz-Weiß Essen verdient mit 0:2 unterlegen. In der Offensive fehlte es schlichtweg an Rhythmus und Spielwitz, auch in der Defensive präsentierten sich die Klever nicht allzu sattelfest.

Nun soll es gegen den Vierten der Oberliga-Tabelle besser werden. „Ratingen befindet sich in einem richtigen Flow“, registriert auch Akpinar. Die Zahlen belegen seine Aussage: In den letzten zehn Partien verloren die Gelb-Blauen erst ein Mal – und das gegen Klassenprimus VfB Homberg. Mit den Abstiegskandidaten aus Düsseldorf-West, Duisburg und Hiesfeld hatte der RSV zuletzt keine Mühe.

Info Ein Klever Déjà-vu beim 1. FC - Auch in der Hinserie erlebte die Akpinar-Elf eine Durststrecke. - Damals holte der FC gegen Homberg, Baumberg, Essen und Ratingen nur einen mageren Zähler. - Danach aber fingen sich die Klever und legten einen furiosen Rückrunden-Endspurt hin, der auf dem sechsten Rang endete.

„Wir sind richtig gut drauf und haben einen Lauf. Wir werden versuchen, am Sonntag spielerisch zu überzeugen. Der FC wird sicherlich über den Kampf kommen, immerhin haben sie zuletzt stark nachgelassen“, sagt Georg Mewes, sportlicher Leiter in Ratingen.

Ein Jahrzehnt lang wirkte er beim Klever Lokalrivalen SV Hönnepel-Niedermörmter, im Winter verkündete er jedoch seinen Abschied. Noch immer blickt er gespannt in Richtung der hiesigen Fußballszene und sagt über seinen Ex-Klub, wo Georg Kreß am Donnerstagabend als Kaderplaner vorgestellt wurde: „Wir haben bei Hö.-Nie. immer positive Schlagzeilen geschrieben, jetzt ging vieles schief. Es tut mir weh, dass es in den letzten Wochen so unruhig dort war“, sagt Mewes.

Nun aber wolle er den Blick gen Sonntag richten. „Ich habe mit den Spielern gesprochen. Sie freuen sich sehr auf das Ambiente und das Stadion in Kleve“, sagt Mewes. Im Hinspiel zwischen dem FC und Ratingen ging die Bresserberg-Elf baden.

Bei großer Personalnot spielten Fabio Forster und Co. eine solide erste Hälfte, danach aber trafen die Hausherren innerhalb von zehn Minuten dreifach und machten so einen ungefährdeten Sieg perfekt. „Es gibt eine gewisse Parallele zwischen dem damaligen Spiel gegen Ratingen und dem von letzter Woche in Essen“, sagt Akpinar. Auch dort habe sein Team einen soliden ersten Durchgang gespielt, effektive Kontrahenten aber zogen dem FC in der Folge den Zahn.

„Doch wir sind gut vorbereitet für Sonntag“, sagt der Trainer. Erstmals in dieser Spielzeit stehen die Schwanenstädter gar unter Zugzwang: Sieben Punkte beträgt der Abstand auf den ersten Abstiegsplatz noch. Um nicht doch ins Schneckenrennen um den Klassenverbleib einsteigen zu müssen, wäre es an der Zeit für Zählbares.