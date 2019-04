Schwimmen : CSV errang zwei Meistertitel bei den Bezirksmeisterschaften

Kleve Der Clever Schwimmverein startete mit 22 Akteuren in Essen. Lena Krake und Max Huth setzten sich durch.

(RP) Zu den Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften meldete der CSV Kleve 1910 22 Aktive mit insgesamt 81 Starts. Die Qualifikationszeiten für die Teilnahme an den Meisterschaften im Bezirk Ruhrgebiet wurden auf den Wettkämpfen auf einer 50m Bahn im Vorfeld geschwommen. Aus dem Bezirk Ruhrgebiet im SV NRW gingen insgesamt 16 Vereine mit 425 Aktiven am Start. Die jährlichen Meisterschaften auf Bezirksebene sind ein Gradmesser für die Aktiven des CSV Kleve, denn hier starten auch die Aktiven aus den Schwimmhochburgen der SG Essen, der SG Mülheim, der SG Oberhausen und des Duisburger Schwimmteam. Die Sportlerinnen und Sportler aus der Schwanenstadt konnten mit zahlreichen Bestzeiten und guten Platzierungen überzeugen. Das Team befindet sich deutlich im Umbruch, viele der gestandenen Aktiven aus dem CSV können aus beruflichen Gründen oder wegen dem Studium keine Wettkämpfe mehr schwimmen.

Über 200m Brust konnte Lena Krake im Jahrgang 2002 mit Saisonbestleistung aufwarten und holte den Jahrgangstitel. Ebenfalls im Jahrgang 2002 überzeugte Max Huth. Er holte sich mit persönlicher Bestzeit von 0:56,00 Min. den Titel über 100m Freistil, die Bronzemedaille erschwamm er mit Bestzeit über 100m Rücken. Mit seiner Zeit über 100m Freistil wurde er in der offenen Klasse der Bezirksmeisterschaften Dritter. Max konnte sich über 50m und 100m Freistil sowie über 50m Rücken für die NRW Meisterschaften 2019 qualifizieren. Im starken Jahrgang 2005 startete Yannick van Dijk für den CSV. Er konnte seine guten Zeiten aus den Vormonaten deutlich verbessern und erreichte mit den persönlichen Bestzeiten Medaillenplatzierungen. Zweiter und somit Vizemeister wurde er im Jahrgang 2005 über 200m Lagen. Jeweils die Bronzemedaille erschwamm er über 100m und 200m Brust jeweils mit persönlichen Bestzeiten. Mit seinen guten Zeiten hat sich Yannick über 50m, 100m und 200m Brust für die NRW Jahrgangsmeisterschaften Anfang Mai in Dortmund qualifiziert. David Syrbu schwamm im Jahrgang 2002 mit Bestzeit über 100m Schmetterling aus Platz drei der Jahrgangswertung und holte die Bronzemedaille. Über 100m und 200m Freistil schwamm er auf die Urkundenplätze 4 bzw. 6 im Jahrgang. Mit seiner Zeit über 50m Freistil erreichte er die Qualifikation für die NRW Meisterschaften 2019. Hanna Wüst schwamm im Jahrgang 2004. Über 200m Brust holte sie Bronzeplatz drei, auf Urkundenplatz 5 bzw. 6 schwamm sie über 100m Schmetterling und mit Bestzeit über 100m Freistil. Im Jahrgang 2005 schwamm Charlotte Janßen über 200m Schmetterling zur Bronzemedaille. Über 200m Brust schwamm sie auf den Urkundenplatz sechs. Leonie Mulder erreichte in der offenen Klasse mit Platz 4 über 50m Schmetterling Urkundenplatz vier und über 100m Schmetterling Urkundenplatz sechs. Mit den geschwommenen Zeiten erfüllte sie die Norm für die NRW-Meisterschaften Anfang Juli in Wuppertal. Die Qualifikation dafür schaffte auch Lukas Straeten mit seiner Zeit über 50m Schmetterling.