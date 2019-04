Fußball : Viktoria will sich wieder Luft verschaffen

Goch Bezirksliga: Goch - Wachtend.-Wankum (So, 15:30 Uhr)

Im kompakten Bezirksligafeld geht es mitunter ganz schnell. Die Positivserie der Gocher Viktoria wurde von den Bocholter Teams zuletzt gebrochen. Nach zwei Niederlagen und immerhin wieder einem Punkt bei der DJK Lowick müssen die Weberstädter ihren Blick wieder eher nach unten richten. 26 Zähler als Zwischenbilanz bedeuten kein Ruhepolster, der kommende Gegner TSV Wa-Wa bringt noch zwei Zähler weniger auf die Waage, so dass es am Sonntag zu einem wichtigen Duell im Hubert-Houben-Stadion kommt. Der Sieger kann sich mit drei Punkten ein gutes Stück absetzen.

„Die nächsten vier, fünf Spiele sind sehr wichtig. Wir brauchen noch Punkte, drei davon wollen wir gegen Wa-Wa holen“, erklärt Coach Jan Kilkens. „Wir spielen guten Fußball. Aber solange wir die Tore nicht machen, wird es schwierig bleiben“, macht der Niederländer das Hauptmanko aus, weshalb es zuletzt weniger Punkte gab, als in den Partien drin waren. Auf Seiten des TSV Wa-Wa wird es Zeit den Bock wieder umzustoßen. Das Gros der Punkte wurde in der Anfangsphase der Saison eingefahren, zuletzt ging es bergab. Der letzte Sieg datiert von Anfang November. Unter Marcel Blaschkowitz, der in der Hinrunde noch für den inzwischen zurückgezogenen GSV Geldern an der Linie stand, gab es zu seinem Einstand bisher keine Punkte, sondern drei 1:2-Niederlagen. „Trotzdem hat Wa-Wa eine starke Mannschaft und gefährliche Stürmer“, erwartet Kilkens ein enges Spiel, in dem ihm Jonathan Klingbeil (verletzt) und Christian Offermanns (gesperrt) fehlen werden.