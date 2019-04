Fußball : FC-Reserve will Matchplan umsetzen

Kleve Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: SC Bocholt 26 – 1. FC Kleve II (Sonntag, 15 Uhr).

Am Sonntag (15 Uhr) müssen die Schwanenstädter beim SC Bocholt 26 antreten. „Das Hinspiel war hart umkämpft am Klever Bresserberg. Beide Mannschaften haben sich beim 1:1 damals einen Punkt verdient. Es würde mich nicht wundern, ich würde sogar sagen, ich erwarte es, dass es in Bocholt nicht anders laufen wird“, glaubt FC-Trainer Lukas Nakielski im Bocholter Stadion „Am Kaisergarten“ an eine ähnliche Angelegenheit.