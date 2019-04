Fußball : Hö.-Nie. will Fichte zu Fehlern zwingen

Elidon Bilali (l.) will mit Hö.-Nie. am Sonntag drei Punkte in Lintfort holen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Fußball-Landesliga: TuS Fichte Lintfort – SV Hö.-Nie. (So., 15.15 Uhr).

Die Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter steckt weiter mitten im Kampf um den Klassenerhalt: Vier Punkte Rückstand haben die Schwarz-Gelben derzeit auf das rettende Ufer, neun Ligaspiele sind noch zu absolvieren. Am Sonntag treten die Bullen um 15.15 Uhr auf Kunstrasen beim Tabellenelften TuS Fichte Lintfort an.

„Vier Punkte Abstand bei neun Spielen sind zwar noch nicht dramatisch, aber sehr alarmierend“, sagt Hö.-Nie.-Trainer Thomas von Kuczkowski. Ein Sieg müsse dringend her und sei auch das erklärte Ziel gegen Fichte Lintfort, so der Coach – allerdings müsse man nun dazu bereit sein, ein höheres Risiko zu gehen. „Wir dürfen nicht mehr darauf warten, dass der Gegner Fehler macht, sondern müssen ihn selbst zu Fehlern zwingen“, sagt von Kuczkowski.

Respekt hat der Hö.-Nie.-Trainer vor dem Gegner Fichte Lintfort. „Das wird nicht leicht. Aber es ist jetzt egal, wer auf der anderen Seite steht. Wir müssen am Ende ein Tor mehr haben, als der Gegner“, sagt von Kuczkowski. Das Hinspiel in Kalkar endete Anfang Oktober 2:2: Hö.-Nie. hatte bis zur 87. Minute mit 2:0 in Führung gelegen, dann aber in den Schlussminuten noch zwei Gegentore gegen die Mannschaft von Trainer Sven Schützek kassiert.