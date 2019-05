Kreis Kleve : Der Abstiegskrimi steigt in Donsbrüggen

Siegfried Materborns Mohammed Miri (links) tritt mit seiner Elf auswärts beim SV Kapellen-Hamb an. Hier duellierte er sich mit Christian Ploenes (rechts) und Lars Völpert (im Hintergrund) von Alemannia Pfalzdorf. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Fußball, Kreisliga-A: Siegfried Materborn kann schon für die B-Liga planen. Der TSV Weeze marschiert gen Bezirksliga.

Von Per Feldberg

Während sich Tabellenführer TSV Weeze nach dem Sieg beim Verfolger aus Straelen mit großen Schritten Richtung Bezirksliga bewegt, kämpfen noch sechs Mannschaften um den Klassenerhalt. Dort heißt es: Spannung pur. Zwei Partien des 27. Spieltages finden bereits am Freitagabend statt.

SV Arminia Kapellen-Hamb – SV Siegfried Materborn (Freitag, 20 Uhr). Für beide Mannschaften ist die Saison eigentlich gelaufen. Die Gastgeber haben sich nach durchwachsenem Saisonverlauf im Tabellenmittelfeld etabliert. Trotz einiger angeschlagener und verletzter Spieler soll gegen den Tabellenletzten jedoch ein Dreier her. „Natürlich wollen wir, gerade zuhause, gewinnen. Allerdings dürfen wir den Gegner auf keinen Fall unterschätzen“, warnt Kapellens Co-Trainer Frank Käter.

Materborns Trainer Ingo Pauls hat das Thema Kreisliga A bereits abgehakt. „Wir werden die verbleibenden Partien dazu nutzen, Nachwuchsspieler an den Seniorenbereich heranzuführen. Aber natürlich werden wir keinerlei Geschenke machen, das würde nicht zu uns passen.“

BV Sturm Wissel – SV Union Wetten (Freitag, 20 Uhr). Auch für Sturm Wissel um Trainer Marco Schacht geht es weder um den Aufstiegs- noch den Abstiegskampf. Dennoch ist für den Trainer die Saison noch nicht gelaufen. „Wir haben noch Ziele und dafür müssen wir gewinnen“, erklärt Schacht vor dem Heimspiel gegen Wetten. Und der Gast, aktuell auf Rang 14 der Tabelle, wird Wissel fordern. Denn für Trainer Marcel Lemmen und sein Team ist der Klassenerhalt noch in Reichweite. Mit dem Sieg in der letzten Minute am vergangenen Sonntag gegen Donsbrüggen hat die Elf ein deutliches Lebenszeichen von sich gegeben. „Wir brauchen noch zwei Siege und den ersten wollen wir natürlich am Freitag einfahren“, gibt sich Wettens Trainer selbstbewusst.

TSV Weeze – Viktoria Winnekendonk (So., 15 Uhr). Mit einem klaren und verdienten Sieg beim Tabellenzweiten Straelen hat der TSV das Tor zur Meisterschaft und dem Aufstieg in die Bezirksliga weit aufgestoßen. Doch wer Trainer Marcel Zalewski kennt, weiß auch, dass der Übungsleiter sein Team bis zum letzten Spieltag zur Höchstleistung treiben und den abstiegsgefährdeten Gegner aus Winnekendonk nicht unterschätzen wird. „Wir haben in Weeze nichts zu verlieren und können eigentlich nur positiv überraschen und das müssen du wollen wir auch tun“, erklärt Gäste-Trainer Rainer Luyven.

SV Blau-Weiss Herongen – SV Straelen II (So., 15 Uhr). Zum Derby erwarten Herongens Spielertrainer Sebastian Tissen und seine Mitspieler die Reserve des SV Straelen. Und der heimische Tabellenvierte wird alles versuchen um den Gästen das Leben schwer zu machen. „Wir haben Straelen im Hinspiel im Hinspiel mit dem 4:3-Sieg schon einmal geärgert und das wollen wir Sonntag wieder tun.“ Die Gäste dürfen, wollen sie sich Platz zwei und den Aufstieg sichern, nicht verlieren. Denn der Tabellendritte Pfalzdorf lauert mit nur drei Punkten Rückstand auf einen Ausrutscher der Blumenstädter.

SV Grün-Weiss Vernum – Alemannia Pfalzdorf (So., 15 Uhr). Noch nicht aller Abstiegssorgen entledigt hat sich Grün-Weiss Vernum. Mit 28 Zählern rangieren Trainer Sascha Heigl und sein Team auf Rang zehn, rein rechnerisch reicht dies aber noch nicht. Entsprechend kämpferisch gibt sich der Trainer vor der Partie gegen den Tabellendritten aus Pfalzdorf. „Wir brauchen noch Punkte und wollen diese so schnell wie möglich einfahren.“ Dies gilt jedoch auch für den Gast. „Bis zum Saisonende wollen wir das Maximum erreichen. Also müssen wir in Vernum gewinnen“, erklärt Thomas Erkens kurz und bündig.

Uedemer SV – SV Sevelen (So., 15 Uhr). Obwohl der Aufsteiger aus Uedem den Klassenerhalt in der letzten Woche gesichert hat, gibt es für Trainer Martin Würzler keinen Grund zur Entspannung. „Wir wollen weiter Gas geben und uns nicht ausruhen.“ Gäste-Trainer Gunnar Gierschner erwartet eine schwere Aufgabe, zumal ihm einige Akteure nicht zur Verfügung stehen werden. „Ich erwarte einen selbstbewussten Gegner. Jedoch wollen wir uns unbedingt für die Hinspielniederlage revanchieren.“