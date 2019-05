Bedburg-Hau/Moyland : Die LTK-Herren stehen vor einer Mammutaufgabe

Bedburg-Hau/Moyland Tennis-Niederrheinliga: Gladbacher HTC II - LTK GW Moyland (Sa., 13 Uhr). Die Schlosspark-Herren treten nicht in Bestbesetzung auf.

Mit einem Blick auf den Ausgang der Auftaktpartie des Gladbacher HTC könnte man die These vertreten, dass die Moyländer eine Chance gegen die Bundesliga-Reserve haben müssten. Mit 0:9 verlor der HTC in der vergangenen Woche gegen den TC Kaiserswerth. Doch ein Blick auf die Meldeliste zeigt: Tritt Gladbach mit dem besten Aufgebot an, dürften die Grün-Weißen um Lukas Kepser chancenlos sein. Gleich acht Spieler weisen die höchste Leistungsklasse „Eins“ auf. Angeführt wird das Aufgebot nominell von Tim Sandkaulen. „Das ist natürlich ein unglaublich starker Gegner. Hinzu kommt, dass wir personell nicht so gut aufgestellt sein werden an diesem Wochenende“, sagt Kepser. Folglich werden die Chancen auf den Sieg, so sagt er, sehr überschaubar sein. „Man weiß nie, was passiert. Aber vielleicht sollten wir uns auf das Ende der Saison fokussieren und dann angreifen. Da dürften bestimmt Möglichkeiten liegen, die wichtigen Siege für den Klassenerhalt einzufahren“, sagt Kepser. Schon in der vergangenen Saison retteten sich die Schlosspark-Herren am letzten Spieltag im Fernduell gegen den Rochusclub Düsseldorf.