Fußball : TSV Wa.-Wa. muss die Talfahrt stoppen

Vom Absteiger GSV Geldern zum Abstiegskandidaten TSV Wachtendonk: Simon Porvitz (l.) erlebt eine schwierige Saison. Foto: Norbert Prümen (nop)

Gelderland Fußball-Bezirksliga: Der letzte Sieg des TSV Wachtendonk-Wankum liegt fast ein halbes Jahr zurück. Inzwischen droht sogar der Absturz in die Kreisliga A. Das Kellerduell beim 1. FC Kleve II dürfte den Weg in die Zukunft weisen.

Von Klaus Schopmans

Eins ist sicher: An den Osterfeiertagen kommt Bewegung in die Tabelle der Fußball-Bezirksliga. Am Gründonnerstag steht ein kompletter Spieltag auf dem Programm, am Ostermontag werden fünf Begegnungen nachgeholt. Am Donnerstag steht das Derby zwischen Aufsteiger Kevelaerer SV und dem SV Walbeck im Mittelpunkt des Interesses. Beide Mannschaften befinden sich noch nicht auf der sicheren Seite, wobei die Mannschaft vom Walbecker Bergsteg zuletzt mit dem 1:0 gegen den SV Vrasselt einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht. In Wachtendonk ist längst das große Zittern ausgebrochen. Seit dem 4. November – seinerzeit gelang ein 4:2-Erfolg in Vrasselt – hat die Mannschaft nicht mehr gewonnen uind befindet sich mittlerweile im freien Fall in Richtung Kreisliga-Oberhaus. Im Kellerduell bei der Zweitvertretung des 1. FC Kleve sollte sich der TSV Wa.-Wa. nach Möglichkeit keine weitere Niederlage einhandeln. Wesentlich entspannter können der FC Aldekerk (Heimspiel gegen Viktoria Goch) und die Sportfreunde Broekhuysen (beim Tabellendritten DJK Lowick) auflaufen.

1. FC Kleve II – TSV Wachtendonk-Wankum (Do., 20 Uhr). Am vergangenen Sonntag bei der Nullnummer in Goch hatte TSV-Trainer Marcel Blaschkowitz gerade noch zwei Altherren-Spieler und einen A-Jugendlichen auf der Ersatzbank. Eigentlich ein Unding für einen Bezirksligisten, der ambitioniert in die Saison gestartet ist. Inzwischen geht es nur noch um den Klassenerhalt. Da sollten alle Kräfte gebündelt werden, zumal die Wachtendonker Reserve das vorentscheidende Spitzenspiel in der B-Liga, Gruppe 3, gegen den TSV Nieukerk mit 0:2 verloren hat. Mit einem Erfolg in Kleve können die Wachtendonker einen den erhofften Befreiungsschlag landen und eine Talfahrt stoppen, die inzwischen fast schon ein halbes Jahr dauert. “Für uns ist es ein Sechs-Punkte-Spiel“, weiß auch Trainer Marcel Blaschkowitz. Im Falle einer Niederlage hätte seine Mannschaft nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Es ist ein schmaler Grat, auf dem der Verein momentan wandelt.

Spiele am Montag KSV empfängt den Tabellenzweiten Nachholspiele Am Montag, 22. April, stehen folgende Partien auf dem Programm, die jeweils um 15 Uhr angepfiffen werden: SV Rindern – Viktoria Goch

SV Vrasselt – DJK Bocholt Kevelaerer SV – TuB Bocholt SC Bocholt – SV Walbeck TSV Wa.-Wa. – RSV Praest

Kevelaerer SV – SV Walbeck (Do., 19.30 Uhr). Ein wenig hat sich der SV Walbeck mit dem 1:0-Heimerfolg gegen den SV Vrasselt freigeschwommen. Das torlose Remis der Kevelaerer in Praest war sicher ein Achtungserfolg, hilft den Marienstädtern aber in der Tabelle nicht viel weiter. Um ernsthafte Fortschritte zu machen, müssen Siege her. Der SV Walbeck hat die bessere Ausgangsposition – mit einem Remis kann man den Verfolger aus Kevelaer auf Abstand halten. „Wir haben gegen Vrasselt den positiven Trend aus dem Spiel in Twisteden bestätigt. Jetzt planen wir in Kevelaer die Fortsetzung“, meinte Walbecks Trainer Jörg Hegmans. Nach vier Punkten aus den letzten beiden Spielen möchte aber auch die Mannschaft um KSV-Coach Ferhat Ökce den Rückenwind nutzen: „Jetzt ist es an der Zeit, dass wir auch auf eigenem Platz dreifach punkten.“

FC Aldekerk – Viktoria Goch (Do., 20 Uhr). Es ist schon eine kleine Erfolgsgeschichte, die der FC Aldekerk momentan schreibt. Da gelingt dann auch mal ein 1:1 gegen den Tabellendritten aus Lowick, obwohl der komplette Sturm ausfällt. Im Heimspiel gegen die Viktoria aus Goch sieht die personelle Lage schon etwas besser aus, wenngleich hinter dem Einsatz von Torjäger Oliver Martens noch ein Fragezeichen steht. Der Gast aus Goch, der sich nach einem Zwischenspurt zwischenzeitlich schon aus dem Keller befreit hatte, ist nach nur zwei Punkten aus den letzten vier Spielen wieder im Abstiegskampf angekommen. „Die Gocher haben auf jeden Fall ihre Qualitäten. Ich rechne mit einem ausgeglichenen Spiel“, sagt FCA-Trainer Mark Kersjes.