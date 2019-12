Basketball-Landesliga : Yupeng und Marquardt überragen

Marek Daute zeigte gegen Düsseldorf einen starken Auftritt im Klever Dress: 15 Punkte fuhr er für seine Mannschaft ein. Foto: van Offern

Kleve Basketball-Landesliga: Die Klever Merkur-Herren besiegen die DTG Düsseldorf 88:74.

Im letzten Heimspiel des Jahres konnte der VfL Merkur Kleve die zweite Mannschaft der TG Düsseldorf, nach einem intensiven Spiel, mit 88:74 bezwingen. Damit zogen die Schwanenstädter nach Punkten in der Tabelle mit der TG gleich. Nachdem das Aufgebot um Übungsleiter Ralf Daute die letzten beiden Meisterschaftspartien verloren hatten, wollte man unbedingt das Jahr mit einem Sieg beenden. Und endsprechend konzentriert gingen die Gastgeber zu Werke. Besonders die Distanzschützen der Klever sorgten im ersten Spielabschnitt immer wieder für Punkte. In den letzten zwei Minuten des ersten Viertels gelang den Gastgebern dann, den Vorsprung auf 21:13 auszubauen. Im zweiten Viertel jedoch fanden dann auch die Gäste aus Düsseldorf besser ins Spiel und konnten nach dreizehn Minuten sogar erstmals in Führung gehen.

In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem keines der beiden Teams zurücksteckte. Erst in der Schlussphase legte Kleve noch einmal zu und konnte zur Halbzeit mit 44:36 in Führung gehen. Und auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber den besseren Start in die Partie und bauten die Führung auf 51:36 aus. Doch dann schien ein Ruck durchs Düsseldorfer Team zu gehen. In der Abwehr wurde aggressiver verteidigt und die Gastgeber hatten beträchtliche Probleme im Abschluss.

Punkt um Punkt kam die TG heran und führte in der letzten Minute des Spielabschnittes mit 64:62 ehe der letzte Angriff des VfL mit einem erfolgreichen Drei-Punkte-Wurf endete, der die knappe 65:64 vor dem Schlussviertel bedeutete. In diesem dann dominierten die Merkurianer von Beginn an. Mit einem 14:0-Lauf zogen sie innerhalb von nur vier Minuten auf 79:66 davon. Die Gäste versuchten zwar noch einmal das Spiel zu drehen. Doch die Gastgeber brachten den Vorsprung routiniert über die Zeit und konnten am Ende ihren sechsten Saisonsieg im zehnten Spiel feiern. „Das war heute eine geschlossene Mannschaftsleistung bei der Wank Yupeng und Henk Marquardt mit zusammen 48 Punkten herausragten“, freute sich Trainer Ralf Daute nach dem Sieg.