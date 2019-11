Basketball : Merkur setzt sich unter heimischen Körben durch

Kleve/Goch Basketball-Landesliga: Die Damen der Spielvereinigung Kessel hatten keine Chance.

Landesliga-Herren: VfL Merkur Kleve – Osterather TV 80:71 (41:31). Im Duell mit dem bis dato punktgleichen Osterather TV setzte sich der VfL Merkur Kleve unter heimischen Körben mit 80:71 durch. Allerdings musste das Team um Coach Ralf Daute ein hartes Stück Arbeit verrichten, ehe der Sieg und damit verbunden der vierte Tabellenplatz am Ende heraussprangen. Denn im ersten Viertel war es die erwartete Partie auf Augenhöhe, in der die Gäste nach acht Minuten mit 17:8 in Führung lagen. Doch Merkur fand dann besser in das Spiel und verringerte den Rückstand auf 19:21. Im zweiten Spielabschnitt bekam die Klever Abwehr den Gast besser in den Griff, glich in der 18. Minute aus und baute den Vorsprung bis zum Seitenwechsel auf 41:31 aus. Doch auch die Gäste zeigten Moral und kämpften sich in Durchgang drei zurück in die Partie. Vor dem entscheidenden Spielabschnitt betrug die Klever Führung nur noch einen Punkt (58:57.) Und Osterath blieb dran. Nach 32 Minuten lagen die Gäste erneut mit vier Punkten in Führung. Doch die Merkurianer mobilisierten noch einmal alle Kräfte und setzten dann zum vorentscheidenden 12:0-Lauf an. Am Ende stand ein umkämpfter aber auch verdienter Heimsieg. „Ein großes Kompliment ans Team, dass immer ein hohes Tempo gegangen ist und clever verteidigt hat. Ein Sonderlob geht an Julian Yupang, der den gefährlichsten gegnerischen Distanzschützen sehr gut verteidigt hat“, freute sich Coach Daute über den mittlerweile fünften Saisonsieg.