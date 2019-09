Basketball : Merkur Kleve behielt die Nerven

Kleve/Goch Basketball-Landesliga: Turnverein Goch siegt bei TG Düsseldorf.

Herren-Landesliga: VfL Merkur Kleve – SG ART/Giants Düsseldorf 61:60 (25:32). In einer hochdramatischen Partie besiegte der VfL Merkur Kleve unter eigenen Körben die Gäste der SG ART/Giants Düsseldorf denkbar knapp mit nur einem Punkt Differenz und sorgte so für eine erfolgreiches Comeback des neuen/alten Coaches Ralf Daute. Die Gastgeber fanden sofort in die Partie und führten schnell mit 9:2. Die Gäste brauchten etwas länger, um ihren Spielrhythmus zu finden, glichen in der 7. Minute jedoch aus. Von da an entwickelte sich eine Partie auf absoluter Augenhöhe, die aber geprägt war von der Defense der beiden Teams. Im zweiten Viertel hatte die SG einen kleinen Lauf, denn den Gastgebern gelang fünf Minuten lang kein Korb, der zu einer Halbzeitführung von 32:25 für die Gäste reichte. Nach dem Seitenwechsel jedoch antwortete das Team von Coach Daute direkt und egalisierte den Rückstand. Die Spannung fand dann in der letzten Minute der Partie ihren Höhepunkt. Beim Stande von 57:57 sorgten Lukas Tenelsen, der mit 32 Punkten der herausragende Akteur auf Klever Seite war, und Marek Daute mit ihren verwandelten Freiwürfen für die 61:57-Vorentscheidung. Der letzte erfolgreiche Dreier der Gäste mit der Schlusssirene reichte nur noch zur Ergebniskorrektur. „In den entscheidenden Momenten wollten wir den Sieg etwas mehr. Der Zusammenhalt des Teams war Klasse und deshalb der Sieg auch verdient“, freute sich Ralf Daute über den gelungenen Saisonauftakt.