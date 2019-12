Volleyball-Verbandsliga : Volleyball: Hau schließt das Jahr mit starkem Heimsieg ab

Zum Jahresabschluss präsentierten sich die Herren aus Bedburg-Hau in bestechender Form. Foto: van Offern

BEDBURG-HAU Herren-Verbandsliga: SV Bedburg-Hau – ART Ddorf II 3:1 (25:23, 27:25, 20:25, 25:18). Die Mannschaft von Stephan Reinders festigt sich im Tabellenmittelfeld.

Vor Saisonbeginn spekulierte Angreifer Stephan Reinders vom Verbandsligisten Bedburg-Hau, nach drei, vier Spieltagen können man sehen, wie sich die Teams in der Liga einzuordnen hätten. Inzwischen sind acht Spieltage absolviert. Die Spielpause über den Jahreswechsel steht an und in der Liga sind die Rollen klar verteilt. Vorneweg marschiert das Spitzenduo der Aufstiegskandidaten SG Duisburg FSD/RTV und Würselener SV verfolgt vom starken Aufsteiger Osterather TV als Tabellendritten. Um den Ligaverbleib bangen müssen das noch sieglose Schlusslicht SV Neptun Aachen und Aufsteiger Dürener TV III als Vorletzter. Vor diesem Duo drängelt sich bei minimalen Punktabständen mit ART Düsseldorf II, Bedburg-Hau, Aufsteiger TuS 08 Lintorf, AVC 95 Köln und Kevelaer eine Fünfergruppe.

Angesichts der engen Tabellenkonstellation im Ligamittelfeld stellte Reinders nach Haus 3:1-Sieg über die zuvor noch drei Punkte besseren und nun punktgleichen Düsseldorfer fest: „Dieser Sieg und diese drei Punkte waren sehr wichtig und ich bin richtig froh, dass wir deutlich stärker gespielt haben als zuletzt beim 1:3 gegen Lintorf.“ In der Tat: Im letzten Heimspiel diesen Jahres knüpfte die SVB-Sechs um Spielmacher Niklas Groß in Annahme und Abwehr sowie am Netz nicht nur an starke Leistungen vorangegangener Heimspiele an. Darüber hinaus bewies das Team um den stark verteidigenden Libero Kevin Ebben vor allem in den engen Endphasen der ersten zwei Sätzen auch endlich wieder altbekannte Nervenstärke.

Lange lieferten sich Hau und Düsseldorf im Auftaktsatz ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ehe Haus Thomas Holtermann mit einen cleveren Drive-Schlag die Hausherren kurz vor der Zwanzig-Punkte-Marke 19:16 in Führung brachte. „Katze“ Bours erfolgreicher Angriff in der Netzmitte brachte Hau dann zum Satzball bei 24:22 in Führung. Bours schwacher Aufschlag lud Düsseldorf danach zwar dazu ein, zum 23:24 zu punkten. Doch der dann folgende Aufschlagfehler der Gäste bescherte Hau das 25:23 zum 1:0.

Ähnlich lief Satz zwei ab, in dessen Mitte Reinders mit einen aus der Not geboren Ball zum 15:17 Düsseldorfs Abwehr matt setzte. Bis 21:19 behaupteten die Gäste noch eine Führung. Dann holte Hau Punkt für Punkt auf und nach einen Aufschlagass von Alex Pötzsch war die SVB-Sechs zum Satzball bei 24:23 vorn. Düsseldorf wehrte ihn zum 24:24 ab und schaffte das auch noch zum 25:25, ehe ein Angriff von Bours und eine Netzberührung das 27:25 zum 2:0 für Hau brachten. Ein recht schneller 4:10-Rückstand am Anfang von Satz drei brachte Hau früh auf Kurs in einen vierten Satz. Bis zum Satzende bei 20:25 blieb der Rückstand konstant. Erst anfangs von Durchgang vier gewann Hau die Initiative zurück. Von 4:4, über 10:7, dann 14:8 und schließlich 22:16 verschaffte sich Hau gegen nicht mehr energisch gegen haltende Düsseldorfer klare Führungen. Sie endeten mit 25:18 zu Haus 3:1-Sieg.