Tennis : Akkermann-Tennisturnier: Erlöse werden gespendet

Kleve Zum 6. Mal richteten Ludger Wulle und Jörg Streuff auf der Anlage der Klever Tennisvereinigung Rot-Weiss 1912 e.V. das Heribert Akkerrman Gedächtnis-Turnier aus.

(RP) 96 Spielerinnen und Spieler spielten in verschiedenen Altersgruppen die Sieger aus. Der Veranstaltungserlös kommt jährlich karitativen Einrichtungen in Kleve zu Gute. Die Turnierverantwortlichen übergaben jetzt den Reinerlös an das Klever Kindernetzwerk e.V. sowie dem Frauenhaus der AWO Kreisverband Kleve e.V. Dankbar nahmen der Geschäftsführer des KKN e.V., Willi Quartier, sowie die Leiterin des Frauenhauses, Andrea Hermanns, den Betrag von jeweils 500,00 € entgegen.