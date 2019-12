Fußball-Bezirksliga : FC-Reserve erfolgreich in die Pause

Kleve Fußball-Bezirksliga: Kleves Zweitvertretung von Trainer Lukas Nakielski besiegt den Aufsteiger Borussia Veen mit 4:1.

Revanche für die Hinspielpleite hat am Samstagnachmittag die Reserve des 1.FC Kleve beim Aufsteiger Borussia Veen genommen. Auswärts siegte die Elf von Übungsleiter Lukas Nakielski vor der abendlichen Weihnachtsfeier des Fusionsklubs mit 4:1 und holte damit nochmals drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Verzichten mussten die Rot-Blauen am Wochenende auf den verletzten Julian Diedenhofen.

Dafür stand Otman Maeouhat wieder in der Startformation, auch Abdullo Saidov und Nathnael Scheffler aus dem Kader der Oberliga-Mannschaft liefen erneut auf. „Anfangs hat Veen viel Druck gemacht, diese Phase konnten wir jedoch überstehen“, sagte Trainer Nakielski. Danach kamen seine Spieler immer besser in die Begegnung und nach 25 Minuten zum Führungstreffer: Niklas Albers köpfte eine Ecke am kurzen Pfosten zum 1:0 ein (26.). Viele Chancen folgten im Anschluss bis zur Pause nicht, sodass es bei diesem Zwischenstand blieb.

In der Zwischenzeit setzte es eine kuriose Spielunterbrechung, als ein neben dem Feld befindliches Tor durch die Einwirkung des stürmischen Windes auf dem Platz landete. Da Veen jetzt aufmachen musste, kam die Bresserberg-Elf zu guten Kontersituationen. Eine davon nutzte der Tadschike Abdullo Saidov auf Vorlage von Robert Boßmann in der ersten Minute der Nachspielzeit zum 3:1, mit dem Schlusspfiff schraubte Hogir Adar mit einer schönen Einzelaktion das Resultat sogar noch auf 4:1 in die Höhe. „Wir haben heute viel besser als im Hinspiel die Konter des Gegners unterbunden, mit viel Druck und Zug nach vorne gespielt. Es war eine gute Partie, sodass wir mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen“, sagte Nakielski nach Abpfiff im Gespräch mit unserer Redaktion.