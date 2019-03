Basketball: Goch kontrolliert Merkur im Kreisderby

Goch Basketball-Landesliga: TV Goch - Merkur Kleve 91:73. Verdienter Sieg der Gastgeber.

Der TV Goch hat auch das zweite Nachbarschaftsduell der Spielzeit gegen den VfL Merkur Kleve gewonnen. Nachdem sich in der Basketball-Landesliga-Herren die Weberstädter im Hinspiel in Kleve mit 81:74 durchsetzen konnten, gab es am Samstagabend in der heimischen Sporthalle der Gesamtschule Mitte in Goch einen deutlichen 91:73 (53:34) -Heimerfolg.