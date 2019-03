Mädchenfußball: Rickes-Team befindet sich in schwerer Krise

Bedburg-Hau Zuletzt setzte es drei Niederlagen für die B-Juniorinnen der SV Bedburg-Hau. Trainer Rickes kritisiert „fehlende Mentalität“.

„Die Einstellung war schlecht. Ich erkenne einen Mangel an Entschlossenheit, einen Mangel an Willen, solche Spiele zu gewinnen. Technisch-taktisch war das ein Offenbarungseid“, sagt Rickes.

Dabei sah es für die Kämpferherzen in der Rheinstadt anfangs gut aus. Sie agierten mitunter auf Augenhöhe, die überragende Schlussfrau Clara Giebels hielt das torlose Remis lange fest. Nach 54 Minuten aber war der Rückstand perfekt, als Mailin Paplewski für den MSV zu einem furiosen Solo ansetzte. Über die Grundlinie tankte sie sich in den Strafraum und schloss aus spitzem Winkel eiskalt ab. „Das kann passieren. Danach aber hatten wir Duisburg überhaupt nicht mehr im Griff“, sagt Rickes. Es folgte nach 73 Zeigerumdrehungen das 0:2, als Jennifer Aranowski, in dieser Saison eine der torgefährlichsten Protagonisten der Liga, unbedrängt aus der zweiten Reihe in den Winkel abschließen konnte.