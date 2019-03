Fußball-Schiedsrichter: Sandra Jung übernimmt von Holger Hahn

Kleve-Kellen Kreisschiedsrichtertag im Kreisjugendheim in Kellen mit Neuwahlen.

Anschließend richtete Obmann Holger Hahn, der von seinem Amt zurücktrat und dieses Ende April an die einstimmig gewählte Sandra Jung, die selber als Schiedsrichterin in der Frauen-Fußballbundesliga aktiv war, übergeben wird, einige Worte an die anwesenden Schiedsrichter und zog eine Bilanz der letzten drei Jahre. Nach einem Dank an alle Schiedsrichter sowie Schiedsrichterbeobachter richtete er den Fokus auf die aktuellen Probleme: „Immer mehr Spiele im Jugendbereich und den unteren Kreisligen können mangels Personal nicht mehr besetzt werden“, so Hahn in seiner Rede. Eine Möglichkeit zur Neugewinnung von Unparteiischen sieht der Noch-Obmann in der Kooperation mit Schulen: „Die Gocher Gesamtschule bietet eine Schiedsrichter-AG an, aus der schon einige Jungschiedsrichter hervorgegangen sind.“ Bestes Beispiel hierfür ist Lars Aarts, der bereits in der Oberliga und in der A-Jugend-Bundesliga pfeift. Aarts wurde zudem zum Jungsschiedsrichterreferenten gewählt, ebenfalls einstimmig.