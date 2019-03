Fußball: „Kucze“: Kellerduell ist kein Selbstläufer

Fußball-Landesliga, Gruppe 2: SV Hönnepel-Niedermörmter – FC Blau-Gelb Überruhr (Sonntag, 15 Uhr).

Kalkar Der Klassenerhalt ist das erklärte Saisonziel der Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter. Dazu müssen die Schwarz-Gelben voraussichtlich Rang 14 der Tabelle erreichen. Aktuell belegen sie Rang 16 und liegen drei Punkte hinter dem Tabellenvierzehnten Duisburger SV. Punkte müssen also her. So wie am vergangenen Sonntag, als die Bullen beim VfB Frohnhausen mit 2:1 gewannen. Edin Husic und Murat Kara steuerten auf dem Essener Kunstrasen die Tore für Hö.-Nie. bei. „Ich bin froh, dass wir auch die schwierigen Phasen in diesem Spiel überstanden haben. Das war ein wichtiger Sieg, nicht nur tabellarisch, sondern vor allem für die Moral der Mannschaft“, sagt Trainer Thomas von Kuczkowski.