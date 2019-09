Basketball : Eine Halbzeit auf Augenhöhe

Basketball: Die SpVgg. Kessel hatte den ETB Schwarz-Weiß zu Gast. Nach ausgeglichener ersten Hälfte verlor das Team von Georg Kröll am Ende klar. / Die Herrenteams vom VfL Merkur Kleve und TV Goch bleiben unbesiegt.

Herren-Landesliga: SG ART/Giants Düsseldorf 4 – VfL Merkur Kleve 62:63 (26:34). Nach dem Heimerfolg gegen die dritte Mannschaft der SG konnte der VfL Merkur auch die vierte Mannschaft der Düsseldorfer Spielgemeinschaft bezwingen. Am Ende behielt die Mannschaft um Trainer Ralf Daute denkbar knapp mit 63:62 in der Landeshauptstadt die Oberhand. Die Gäste aus der Schwanenstadt starteten hoch konzentriert in die Partie und überrollten die Gastgeber mit gutem Schnellangriffsspiel. Mit 21:13 konnte Merkur das erste Viertel für sich entscheiden. Bis zum Seitenwechsel fand Düsseldorf besser in die Partie, musste jedoch mit einem 26:34-Rückstand in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel boten sich beide Mannschaften wieder einen offenen Schlagabtausch, doch der Gast baute die Führung kontinuierlich auf 45:31 vor dem Schlussviertel aus. Hier musste der VfL seinem hohen Tempo konditionell Tribut zollen, rettette den Erfolg aber knapp über die Zeit. „Drei Viertel lang haben wir gut vorgelegt, in den letzten zehn Minuten jedoch zu viele Unkonzentriertheiten gezeigt. Dennoch geht der Erfolg unter dem Strich in Ordnung“, freute sich Coach Daute über den zweiten knappen Sieg im zweiten Spiel.