Basketball : TV Goch möchte wieder oben mitspielen

TV Goch (hinten v.l.): Felix Strodt, Henrik Janßen, Johannes Pieger, Marc Goertz, Tom Navel; vorne v.l.: Tim Rähler, Andreas Lührsen, Vitali Stettinger, Malte Poppinga. Es fehlen: Sebastian Heim, Marvin Schultz, Jan-Ole Frericks, Heiner Eling. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Kleve/Goch Basketball-Landesliga: Merkur Kleve hat Samstag (20 Uhr) in der Halle des Stein-Gymnasiums ein Heimspiel. Kessels Damen in Hüls.

Am kommenden Wochenende starten die Basketball-Ligen des Westdeutschen Basketball-Verbandes wieder in den Spielbetrieb. Drei Mannschaften aus dem Kleverland kämpfen dabei in der Landesliga um Meisterschaftspunkte.

Herren-Landesliga: VfL Merkur Kleve. Einen Wechsel an der Seitenlinie hat es bei den Basketballern des VfL Merkur in der Sommerpause gegeben. Nach zwei Jahren als verantwortlicher Coach hat sich Nicolai Radic aus privaten Gründen zurückgezogen und wird sich nun in erster Linie seinen beiden Enkelkindern widmen. Dem Verein bleibt der Trainer-Routinier aber weiter im Jugendbereich erhalten. „Neuer“ Coach an der Seitenlinie ist Kleves Urgestein Ralf Daute, der nun bereits in seine 17. Spielzeit als Trainer der Schwanenstädter gehen wird. In der abgelaufenen Saison erreichten die Klever einen respektablen siebten Tabellenplatz, erst im letzten Meisterschaftsspiel geriet die Endbilanz zwischen Siegen und Niederlagen ins Negative. Für die kommende Spielzeit haben sich Trainer und Team einiges vorgenommen. „Wir werden auf jeden Fall unsere eigenen Nachwuchsspieler ins Team integrieren. Der Kader wird in der kommenden Spielzeit leider nicht so Groß sein wie ich es mir wünsche, aber dafür sind alle Akteure bis in die Haarspitzen motiviert“, analysiert Daute die aktuelle Personalsituation. „Wir wollen versuchen, der Mannschaft ein neues Gesicht zu geben, mit einer neuen Spielphilosophie. Auf jeden fall wollen wir in der neuen Saison einen besseren Tabellenplatz erreichen als im Vorjahr. Das erste Meisterschaftsspiel bestreiten die Merkurianer am Samstag um 20 Uhr in der Sporthalle des Stein-Gymnasium gegen SG ART Giants Düsseldorf 3.

Herren-Landesliga: TV Goch. Lange Zeit konnten die Gocher in der abgelaufenen Spielzeit das Meisterschaftsrennen mit dem späteren Meister Black Eagles Düsseldorf offen gestalten. Erst die Niederlage im direkten Duell beendete alle Hoffnungen auf den Titel. Dennoch waren Spielertrainer Heiner Eling und sein Team mit dem 2. Tabellenplatz sehr zufrieden. Eine konkrete Zielvorgabe wollen Eling und sein neuer Co-Trainer Mark Goertz für die neue Saison nicht geben „aber wir wollen natürlich oben mitspielen und auf jeden Fall die beiden Derbys gegen Kleve gewinnen“, so Eling. Personell hat es im Team einige Veränderungen gegeben, vier Akteure werden aus studien- bzw. beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen. Dafür kehrt Andreas Lührsen zurück nach Goch, aus der eigenen Jugend stößt Felix Strodt zum Kader und mit Vitali Stettinger läuft ein vollkommen neuer Akteur für den TV Goch auf, den es aus privaten Gründen ins Kleverland verschlagen hat. „Ich denke, dass wir eine gute Truppe zusammen haben. Aufgrund der Spielertypen werden wir unsere Systeme, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff flexibler gestalten können und werden dadurch schwerer Ausrechenbar“, freuen sich Eling und sein Team schon auf die neue Saison. Die Generalprobe gelang dem TV. In der ersten Hauptrunde um den Pokal des Westdeutschen Basketball-Verbandes wurde Oberligist Bayer Uerdingen bezwungen. Dennoch warnt der Coach vor dem Saisonauftakt. „Das werden vier sehr schwere Spiele für uns. Mal sehen, wo wir danach stehen.“ Ihren Saisonauftakt bestreiten die Gocher am Samstag um 20 Uhr bei der TG Düsseldorf 2.

Merkur Kleve (von links): Ralf Daute,Tim Bürgers, Jan-Jakob Herter, Marek Daute, Lukas Tenelsen, Matthias Kohl, Henk Marquardt, Daniel Schröer, Jan Hommels. Es fehlen: Yupeng Wang, Dani Medina, Dana Murariu, Batuhan Bektaser, Johan Stein. Foto: Markus van Offern (mvo)