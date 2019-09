Fußball-Bezirksliga : Ein Treffer von Diedenhofen reicht dem 1. FC Kleve II

Kleve Fußball-Bezirksliga TSV Weeze – 1. FC Kleve II (0:1 (0:1).

Mit nur einer Änderung zur Vorwoche ging es für die Rot-Blauen in die Partie, Diedenhofen rutschte nach seinem Jokertor gegen Moers für Hogir Adar in die Startelf. Die Weezer mussten ihrerseits mit Max Büren auf einen absoluten Leistungsträger verzichten. „Beide haben sich zum Auftakt sehr schwer getan, in Ballbesitz Lösungen zu finden. Unsere Innenverteidigung hat die langen Bälle des Gegners sehr konzentriert verteidigt, Bjarne Janßen hat zudem die Viererkette gut gecoacht“, sagte Nakielski.