Fußball : Heute Abend Klassenkampf in Goch

Goch Das Derby zwischen Viktoria Goch und dem 1. FC Kleve II am heutigen Abend (Anpfiff 20 Uhr) steht im Zeichen des Abstiegskampfs. Beide Teams stehen mit dem Rücken zur Wand.

„Wir hätten uns mit einem Erfolg in Rindern entscheidend absetzen können, haben uns jetzt aber durch das 1:3 in eine schwierige Situation und selbst unter Druck gebracht“, erklärt Viktoria-Trainer Jan Kilkens vor der nächsten Partie mit ähnlichen Voraussetzungen. Ein Sieg würde einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten, mit einer weiteren Niederlage würden die Schwarz-Roten weiter in den Kampf um den Ligaerhalt hineingezogen. Um gegen den 1.FC Kleve II zu bestehen, wird in jedem Fall eine deutliche Leistungssteigerung erforderlich sein. „In Rindern hat es uns an allem gefehlt, was nötig ist, um ein Spiel zu gewinnen. Kein Spieler hat auf normalem Niveau agiert. Das war kollektiv schlecht und enttäuschend“, fordert Kilkens die Grundtugenden wie mehr Laufbereitschaft und energischeres Zweikampfverhalten ein: „Nur darüber wird es gehen. Kleve II ist keine schlechte Mannschaft und wird seine Chance suchen.“ Bereits das Hinspiel war umkämpft, ging aber am Ende mit 3:1 an die Gocher, die zum richtigen Zeitpunkt ihre Tore machten. Fehlen werden auf Gocher Seite heute die weiter verletzten Jean-Willy Mapinga und Jonathan Klingbeil.