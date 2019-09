Handball : 26:26-Endstand: Ein Krimi ohne Sieger

Handball-Landesliga-Frauen: Uedemer TuS – TV Aldekerk III 26:26 (12:11).

Der Start in die neue Saison in der Landesliga war vor einer Woche mit dem Auswärtssieg in Dinslaken geglückt. Nun wollten die UTuS-Damen vor heimischer Kulisse in der Halle an der Meursfeldstraße nachlegen. Personell schaute es etwas entspannter als in der Vorwoche aus. Aus der zweiten Mannschaft war Helen Terlinden mit zum Team gestoßen, Hoffmann musste jedoch den Ausfall von Steffi Dörr kompensieren. „Wir hoffen, dass sie in einer Woche wieder dabei sein kann. Ihr Fehlen war wirklich spürbar“, sagte Hoffmann nach der Partie. Die Spielerinnen in der Halle hatten sich jedoch vorgenommen, alles reinzuwerfen und gegen Aldekerk zu punkten. Der TV stellte sich als Mannschaft mit teils sehr jungen Spielerinnen heraus, die auf schnellen Tempohandball setzten. Dem boten die UTuS-Damen aber gut Paroli und führten nach der Anfangsphase und einem Treffer von Leonie Verhülsdonk mit 8:5, gerade der Angriff lief auf Hochtouren. Aldekerk kam bis zum Pausenpfiff aber auf ein Tor ran, mit 12:11 aus Sicht der Uedemerinnen ging es in die Halbzeit.