Fußball-Bezirksliga : Zu wenig Qualität und zu harmlos

Goch Fußball-Bezirksliga, Gruppe 4: Sportfreunde Broekhuysen – Viktoria Goch 2:0 (1:0).

Neben dem längerfristig ausfallenden Beine musste der Gocher Coach mit Vogel (Zerrung) kurzfristig auf eine weitere Schlüsselfigur verzichten. Kilkens stellte insgesamt viermal um und brachte mit Jordi Barbara, Luca Schmermas, Björn Gatermann und Robert Nafin ein neues Quartett in die Startelf. Doch gerade in Sachen Torgefahr und Vordringen ins letzte Drittel brachten die Weberstädter nur wenig zustande. So stand in Durchgang Eins nur ein Abschluss von Malik Bongers zu Papier, den SFB-Keeper Marek Schaffers aber gut parierte (10.). Hinzu kam, dass die Gocher dem Gegner viel zu leicht ein vermeidbares Gegentor ermöglichten und sich die Aufgabe damit nochmals schwerer machten.