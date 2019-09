Fußball : Landesliga-Frauen des HSV drehen schwierige Partie

Langenfeld Der mühselige 2:1-Auftaktsieg beim FSC Mönchengladbach hatte keinen Schönheitspreis verdient.

Weil die Landesliga-Fußballerinnen des HSV Langenfeld am ersten Spieltag frei hatten, starteten sie jetzt mit Verspätung in die neue Saison – und mit Erfolg. Obwohl das Team des Trainergespanns Volker Bochnia/Gerd Herhalt auf dem ungewohnten Naturrasen nicht überzeugte, gab es ein 2:1 (0:1). „Es war kein schönes Spiel und deutlich schwerer als erwartet“, fand Bochnia, „stolz bin ich darauf, dass sich meine Mannschaft als Team verstanden hat und über den Kampf mehr Zugriff bekam.“

Der HSV zeigte von Beginn an ungewohnte Schwächen und das aus der vergangenen Saison bekannte Kombinationsspiel fand weitgehend nicht statt. Als eine Art Weckruf diente dann der 0:1-Rückstand (30.), bei dem niemand die Mönchengladbacherin Hannah Sturm beim präzisen Kopfball störte. Die Gäste erinnerten sich jetzt immerhin an ihre kämpferischen Qualitäten, gingen jedoch mit dem knappen Rückstand in die Pause.