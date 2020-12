Kleve/emmerich/Straelen : Sparkasse: Jahreskalender 2021 erschienen

Kleve/Emmerich/Straelen 400 Fotos wurden für den Kalender eingereicht. Die Ausstellung fällt dieses Jahr aus. Eine Neuauflage ist für das Jahr2022 geplant.

(RP) 110 Hobby- und Profi-Fotografen haben sich in den vergangenen Monaten auf die Pirsch begeben, um in unserer Region auf Foto-Jagd zu gehen. Mehr als 400 Fotos wurden über das Abstimm-Portal für den Fotokalender der Sparkasse Rhein-Maas zur Verfügung gestellt. Aus allen Einreichungen wurden 13 Fotos – für das Titelbild und die zwölf Monatsblätter – zusammengestellt. Der in der Reeser Druckerei Bonert hergestellte Kalender 2021 ist, bei einer Gesamtauflage von 9500 Exemplaren, in allen Geschäftsstellen der Sparkasse Rhein-Maas kostenlos erhältlich.