Klimaschutz im Rhein-Kreis : 93.000 Dächer sind kreisweit für Fotovoltaik-Anlagen geeignet

Rhein-Kreis Auf 92.000 Gebäuden kreisweit wäre ein Gründach möglich. Online können sich Hausbesitzer ansehen, ob ihre Immobilie dazugehört.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke sieht Solarstrom als sinnvollen Beitrag zum Klimaschutz. „Jeder kann damit einen persönlichen Beitrag zum Energiesparen und zum Klimaschutz leisten“, betont er. Das Online-Kataster gibt ebenfalls einen Überblick über Dächer, die für eine Dachbegrünung in Frage kommen. Denn auch grüne Dächer sind in vielen Fällen eine Option: Sie wirken sich positiv auf das Klima aus, weil sie Luftschadstoffe filtern, CO 2 aufnehmen und Starkniederschläge verzögert in die Kanalisation abgeben. Kreisweit etwa 92.000 Gebäude sind für die Nutzung als Gründach geeignet. Die Entscheidung für ein Solardach oder eine Dachbegrünung ist nicht nur ein sinnvoller Beitrag zum Umweltschutz, sondern rechnet sich auch für viele Hausbesitzer. Sie können den durch Sonne erzeugten Strom zum Beispiel selbst nutzen. Wer sein Dach begrünt und entsprechend dämmt, spart bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus bis zu sechs Prozent des Heizenergiebedarfs ein.