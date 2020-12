Hochschule : Ein Tannenbaum für die Hochschule

Kleve Förderverein Campus Cleve überreichte 30.000-Euro-Spende für die Förderung der MINT-Fächer

(RP) Pünktlich zur Adventszeit hat der Förderverein der Hochschule Rhein-Waal (HSRW) – Campus Cleve für einen stattlichen Weihnachtsbaum auf dem Gelände der HSRW gesorgt. „Diese unsere Geste hat mittlerweile schon eine kleine Tradition“, freute sich Peter Wack als Vorsitzender des nahezu 300 Mitglieder zählenden Vereins. Auch wenn man in diesem, von Corona geprägten Jahr auf die gewohnten, intensiven Zusammenkünfte der Studierenden wie das große Weckmann-Essen verzichten müsse, so werbe die stolze Tanne dennoch in den Ländern der Welt für die Hochschulstadt Kleve, so Wack. Gleichzeitig überreichte Campus Cleve 30.000 Euro ans Präsidium der Hochschule zum Aufbau einer „digitalen Akademie“ nach dem Vorbild der FabAcademy des Massachusetts Institute of Technology. Bericht folgt.