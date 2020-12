Haus Freudenberg : Freudenberg gratuliert Goldjubilaren

Willi van Steegen an seinem Arbeitsplatz in der Verpackung. Foto: Haus Freudenberg

Kreis Kleve Regina Keller, Willi van Steegen und Klaus-Dieter Roehl feiern 50. Betriebsjubiläum. Alle haben die ihnen übertragenen Aufgaben immer gerne und gewissenhaft erledigt.

(RP) Sie sind Freudenberger der ersten Stunden und größtenteils noch heute gut gelaunt im Arbeitseinsatz: Regina Keller, Willi van Steegen und Klaus-Dieter Roehl. Die drei Beschäftigten aus der Werkstatt für Menschen mit Behinderung blicken in diesem Jahr auf ihr 50. Jubiläum – und sind somit „echte Urgesteine“ in Haus Freudenberg. Schließlich wurde das gemeinnützige Unternehmen 1969 gegründet.

Zum Internationalen Tag für Menschen mit Behinderung, der in diesem Jahr am 3. Dezember gefeiert wird, möchte Haus Freudenberg „darauf aufmerksam machen, was Menschen mit Behinderung leisten können und wollen“, sagt Geschäftsführerin Barbara Stephan, „das wird in der Gesellschaft leider oft unterschätzt. Wir setzen uns dafür ein, dass sinnvolle Arbeit auf individuelle Förderung, berufliche Bildung und persönliche Entfaltung trifft.“ Und so bleiben Beschäftigte, die nicht auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln können, gerne bis zum Ende ihres Berufslebens der Werkstatt treu.

„Haus Freudenberg war immer ein guter Arbeitgeber“, sagt Willi van Steegen, der seinen ersten Arbeitstag am 1. November 1970 hatte, „es ist eine ganze Menge passiert, in all den Jahren, aber ich war und bin immer gerne dabei.“ Als der Gocher am Martinstag seine Arbeit aufgenommen hatte, verpackte er zunächst Bonbons. Rund 50 Leute haben gemeinsam mit ihm in Kleve gearbeitet. In den 70er-Jahren wechselte er in den Gartenbereich, wo Geranien und mehr eingepflanzt und umgetopft wurden. Im Anschluss ging’s zum Unternehmen Clever Stolz, wo Mayonnaise und Ketchup verpackt werden wollten. Nach einigen weiteren Stationen ist Willi van Steegen heute zuständig für die Verpackung von Autoteilen in der Gocher Niederlassung.