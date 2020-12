Kreis Kleve : „Knickebein“ im Naturerbe

Kreis Kleve Der Kalender für das Klever Land ist passend zur Adventszeit erschienen und bietet wieder die ganze Bandbreite von Geschichte und Geschichten aus der Region: Historisches, Mundart und Gedichte erzählen von früher und heute.

Es stinkt zum Himmel: Die Bemerkung über das Wasser, an das heute so viele Klever Planer gerne wollen, war Ende des 19. Jahrhunderts durchaus despektierlich. Am 17. Januar 1898 machte der Finanzier Julius Eduard Bennert (1856 bis 1929), wie er in einem Feuilleton fürs Klever Kreisblatt schrieb, Station in der alten Herzogstadt, um seine Tante Dora zu besuchen. Auf seinem Weg vom Bahnhof zu seiner Tante kommt er am Spoykanal vorbei. Bennert - eine schillernde Persönlichkeit, die auch zeitweise als Botschafter in Uruguay irgendeinen Dienst versah – freut sich, dass das Wasser „fest im Griff des Winters war“. Weil sonst „allzu liebliche Düfte“ von ihm ausströmten, der einfältige Klever allerdings meine, das müsse so sein, schreibt Bennert. Seine Fahrt geht an der barocken evangelischen Kirche und dem Rathaus (Heute H&M, vormals Burgtheater) vorbei mit Blick auf Burg und das Denkmal Otto der Schütz hinauf zu Tante Doras Haus. Ein Haus, in dem es spuken soll und das am Ende der Stadt liegt, wo heute die evangelische Versöhnungskirche ist. Er ist dann später auf der Suche nach dem „Geheimnis des alten Hauses“, in dem ein kopfloser älterer Herr umher gehen soll. Erkennbar am Kreuz der Legion.