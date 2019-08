Sommertour Innovation : Project verpackt jetzt auch ohne Plastik

Kranenburg Die „Sommertour Innovation“ der Kreis-WfG machte Station beim Anlagenhersteller in Kranenburg. Das Unternehmen profitiert von der Umweltbewegung: Kunden ordern Maschinen, die Gebinde mit Papier statt mit Folie ummanteln.

Kleine Transporter, so genannte Ameisen, fahren wie von Geisterhand gesteuert durchs Werk, ein Roboter packt mit einem Greifarm Werkzeuge und bringt sie zurück zum Regal. Die Zukunft ist längst angebrochen bei „Project Automation & Engineering“ in Kranenburg-Nütterden. Das Unternehmen stellt Verpackungsmaschinen her und hat sich in bestimmten Segmenten zum Weltmarktführer entwickelt. Grund genug für die Kreis-Wirtschaftsförderung, im Rahmen ihrer „Sommertour Innovation“ im Gewerbegebiet „Hammereisen“ Station zu machen und ihre Gäste, gemeinsam mit den beiden Geschäftsführern Stefan Opgenorth und Johannes Jansen, über die neuesten Entwicklungen zu informieren.

„Uns kennt keiner, aber jemand hat uns schon einmal in der Hand gehabt“, pflegt Johannes Jansen bei solchen Anlässen zu sagen. Damit spielt er auf Tragegriffe und Verpackungen für Getränke-Gebinde an, die in jedem Supermarkt zu finden sind. Project konzipiert und baut die Maschinen, die so etwas herstellen. „Wir fertigen die Maschinen genau so, wie unsere Kunden es gerne hätten“, sagt Jansen. Sondermaschinenbau nennt sich diese Sparte, in der Project 70 Prozent aller Aufträge abwickelt.