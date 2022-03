Naturschützerin aus Bedburg-Hau : Rheinlandtaler für Martha Nöhles-Terbuyken

Kleve/Bedburg-Hau Martha Nöhles-Terbuyken hat den den Rheinlandtaler des Landschaftsverbandes Rheinland erhalten. Ausgezeichnet wurde sie für ihren unermüdlichen Einsatz für den Naturschutz im Nordkreis Kleve.

Dietrich Cerff, Vorstandsvorsitzender der Nabu-Naturschutzstation Niederrhein , war mit Martha Nöhles-Terbuyken bei den Feierlichkeiten in Köln dabei: „Martha schafft es, Menschen mit einfachen Worten, die von Herzen kommen, die Schönheit und Zerbrechlichkeit der Natur nahezubringen. Das und ihre hilfsbereite, positive Art machen sie für uns unersetzlich. Besonders dankbar sind wir, dass sie unseren jährlich wechselnden Freiwilligen in der Umweltbildung mit Rat und Tat zur Seite steht.“ Martha Nöhles-Terbuyken lacht und sagt: „Die nächsten Termine für die Erlebnistage im Frühjahr und Sommer habe ich mir schon fest eingeplant.“

Diese Erlebnistage mit Kindern in der Natur machen ihr besonders Spaß. Hier fehlt sie bei keiner Aktion und hilft den Freiwilligen, einen abwechslungs- und entdeckungsreichen Tag auf die Beine zu stellen. Aber auch bei ganzen Aktionswochen in Schulen und in der LVR-Klinik war sie schon dabei. „Von den Kindern bekomme ich immer so viel zurück, da gebe ich gerne von Herzen.“ Eines ihrer Herzensanliegen ist es, Naturerlebnisse auch Menschen mit geistigen und körperlichen Einschränkungen nahezubringen. Während ihrer früheren Arbeit in Wohngruppen hat sie hier Kompetenzen erworben, die sie jetzt für den Naturschutz einsetzt.