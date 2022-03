Fußball-Niederrheinpokal der Frauen : VfR Warbeyen vor Pokalschreck Alemannia Pfalzdorf gewarnt

Goch Der Regionalligist, in der Meisterschaft seit acht Partien ungeschlagen, ist im Viertelfinale heute beim drei Klassen tiefer spielenden Gegner der klare Favorit.

Yüksel Taylan macht keinen Hehl daraus, dass er mit seiner Mannschaft natürlich auch vom zweiten Coup im Fußball-Niederrheinpokal träumt. „Ich will jedes Spiel gewinnen – egal, gegen welchen Gegner wir antreten“, sagt der Trainer des Frauen-Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf. Er weiß aber, dass es extrem schwer wird, dies am heutigen Mittwoch umzusetzen. Denn sein Team erwartet im Viertelfinale des Niederrheinpokals um 19.30 Uhr den Regionalligisten VfR Warbeyen.

Diese Aufgabe wird auch durch das Ergebnis erschwert, das die Alemannia in der Runde zuvor erzielt hat. Da war ihr ein sensationeller 1:0-Sieg gegen den ebenfalls in der Regionalliga spielenden GSV Moers geglückt. Ein Resultat, das Sandro Scuderi, Trainer des klar favorosierten VfR, jetzt eine Warnung ist. „Wir freuen uns auf ein tolles Spiel unter Flutlicht, in dem wir auf keinen Fall den Fehler machen wollen, den Gegner zu unterschätzen“, sagt Scuderi.

Er macht wiederum keinen Hehl daraus, dass er mit seinem Team, das in der Regionalliga immerhin seit acht Begegnungen ungeschlagen ist, ebenfalls von einem Coup im Pokal träumt. „Die Chance ist in dieser Saison für uns sehr groß, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte den Niederrheinpokal zu holen“, sagt Scuderi. Schließlich ist in Borussia Mönchengladbach nur noch ein weiterer Regionalligist im Wettbewerb. Da ist Träumen für den VfR durchaus erlaubt.